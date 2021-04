« MAISONS DE RÊVE » : Le nouveau jeu immobilier sur TFX à partir du 18 avril à 17h40

Découvrez Maisons Pierre et notre avis sur les offres proposées

TFX lance un jeu immobilier au cours duquel 3 couples s’affrontent pour estimer le prix de deux maisons de rêve et décrocher un JACKPOT de 50 000 € !

Maisons d’architectes, bâtisses historiques, villas ultra-modernes : « MAISONS DE RÊVE » vous fait découvrir les plus belles maisons de France !

Dans chaque épisode, 3 couples de candidats visitent et estiment une 1e maison de rêve. Le couple dont l’estimation est la plus éloignée du prix est éliminé.

Les 2 autres couples visitent et estiment la 2e maison de rêve du jour

Le couple qui a l’estimation la plus juste gagne 1 000 € et revient en tant que Champions dans l’épisode suivant pour tenter d’augmenter sa cagnotte !

Pour chacune des deux propriétés visitées, si un couple découvre le prix exact de la maison, il décroche le JACKPOT, qui démarre à 50 000 € et augmente de 5 000 € par épisode jusqu’à ce qu’il soit gagné !

Pendant la visite de chaque propriété, des « Focus Déco » donnent des astuces aux téléspectateurs pour reproduire à moindre coût les idées les plus originales et les plus tendances repérées dans ces maisons de rêve.