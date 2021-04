Pourquoi votre futur investissement locatif devrait se faire à Strasbourg?

Immobilier et Investissement locatif : on privilégie plutôt le Pinel ou le LMNP?

Immobilier et investissement locatif : Les Français se rêvent en multipropriétaires !

Investir à Strasbourg signifie acquérir un bout du patrimoine historique, culturel et économique au centre de l’Europe, tout en s’assurant une rentabilité attractive !

Capitale européenne, Strasbourg a été élue ville la plus agréable de France en 2019. Forte de son dynamisme et de ses services, la ville offre une foule d’opportunités. D’un point de vue immobilier, Strasbourg propose un large éventail de logements (corps de ferme, maisons traditionnelles, logements neufs, anciens ateliers …). Investir à Strasbourg signifie acquérir un bout du patrimoine historique, culturel et économique au centre de l’Europe, tout en s’assurant une rentabilité attractive !

Investir dans l’immobilier à Strasbourg : quelles sont spécificités du marché strasbourgeois ?

Avec près de 300 000 habitants intramuros, Strasbourg se place à la 7ème position des villes de France les plus peuplées. Chef-lieu de la région Grand Est, Strasbourg reste le symbole fort de l’Europe. Son rayonnement a permis d’attirer certaines institutions notamment le Parlement Européen ou encore le Conseil de l’Europe. Une population touristique et « business » se mêle alors tout au long de l’année dans les rues de la ville.

Considérée comme la Capitale de Noël, Strasbourg dispose du plus célèbre marché de Noël.

Enfin, une spécificité importante de la commune réside dans sa population. En effet, la ville est constituée d’un grand nombre d’étudiants. Elle fait d’ailleurs partie des villes les plus attractives pour réussir ses études. Ce point ravis alors les investisseurs qui trouvent facilement preneurs pour les studios ou les appartements destinés à la collocation.

Strasbourg : quelles sont les opportunités du marché de l’investissement locatif ?

De plus en plus d’investisseurs se laissent séduire par Strasbourg et ses opportunités immobilières.

Strasbourg : un emplacement européen stratégique

Les grandes institutions se concentrent à Strasbourg. Nous y retrouvons notamment le Siège du Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Parlement Européen. Ces établissements imposent Strasbourg comme capitale de l’Europe. Deuxième ville diplomatique après Paris, la commune rayonne internationalement. N’oublions pas que de nombreux congrès internationaux sont organisés chaque année et que la commune partage ses frontières avec l’Allemagne. Enfin, la capitale alsacienne se remarque par son tissu tertiaire et le vivier d’emplois qu’elle génère. 82 % des emplois de la ville sont orientés vers l’industrie tertiaire.

Un passé et un patrimoine culturel remarquables

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Strasbourg présente une architecture unique. Des bâtiments à l’image de l’Hôtel du Corbeau ou du Palais Rohan apportent alors ce cachet si particulier. La cathédrale de Strasbourg est le monument le plus célèbre de la ville. D’autres édifices religieux complètent le paysage. Nous pouvons citer les nombreuses églises, les couvents, les synagogues et les temples. Cette multiculturalité témoigne de la richesse historique de la ville. La capitale européenne a été également labellisée Ville d’Art et d’Histoire par le Ministère de la Culture.

Une ville étudiante

Strasbourg fait partie des 10 principales villes étudiantes de France. Nous y retrouvons des établissements d’enseignement prestigieux comme l’EM Strasbourg ou l’ENA. Près de 60 000 étudiants y suivent leurs scolarités supérieures.

Comment investir dans l’immobilier locatif à Strasbourg ?

Selon une étude réalisée par le site SeLogerNeuf, la population strasbourgeoise favorise les logements de type 2 pièces (T2) à 33 %. Les studios représentent quant à eux 25 % des transactions et les 3 pièces (T3) 26 %. Il sera alors conseillé de retenir ces 3 typologies de logements pour un projet locatif à Strasbourg. En effet, ces superficies permettent de réduire les vacances locatives, d’optimiser la rentabilité du bien et de trouver preneur rapidement.

Les autres typologies de biens ne seront pas à retenir. Régulièrement, les 4 pièces (T4) et plus, séduisent moins les locataires. D’autant qu’une telle acquisition nécessite un budget plus conséquent. Néanmoins, il existe un marché de niche destiné aux colocations étudiants ou de jeunes travailleurs.

La pénurie de logements anciens trouve une alternative du côté des logements neufs à Strasbourg. Investir dans un logement neuf à Strasbourg permet alors de bénéficier de nombreux avantages fiscaux. La loi Pinel donne accès à une réduction d’impôts sur le revenu pour les investisseurs. Le montant de l’avantage fiscal sera alors proportionnel à la durée de mise en location du bien mais aussi fonction du montant d’acquisition du logement neuf à Strasbourg. Une autre loi fiscale est à noter. Il s’agit de la loi Censi-Bouvard, qui portera uniquement sur l’acquisition des logements neufs en résidences de services à Strasbourg. Les résidences étudiants, seniors ou affaires en sont de parfaits exemples.

Outre les avantages offerts par l’immobilier neuf, nous retrouvons également des avantages fiscaux liés à l’immobilier ancien à Strasbourg. La loi Malraux est alors remarquable sur ce point. Ce dispositif incite les investisseurs à acquérir des logements de caractères dans le centre-ville afin de les restaurer. Le dispositif Monuments Historiques est également très efficace. Strasbourg regorge alors d’opportunité dans l’ancien à rénover notamment grâce à son patrimoine réputé.

Strasbourg Immobilier : découvrez 4 quartiers à retenir pour un investissement immobilier

L’Orangerie à Strasbourg

Le quartier de l’Orangerie à Strasbourg est un environnement bourgeois et cossu. La qualité de vie y est exceptionnelle. Connu pour ses institutions européennes et sa situation géographique, l’emplacement offre une proximité avec le centre-ville et les universités. Au fil des années, le prix au m² n’a fait qu’augmenter. En effet, la demande locative y est constante et élevée. Ce secteur offre alors toutes les commodités d’usage.

Le quartier de la Gare de Strasbourg

Le quartier de la gare de Strasbourg est très stratégique. De nombreux actifs effectuent des déplacements pendulaires et relient alors quotidiennement Paris, Metz, Nancy ou encore l’Allemagne. Les touristes ainsi que les professionnels en déplacement d’affaires plébiscitent les logements à proximité de la gare. Le quartier est parfaitement desservi par les transports en commun

La Robertsau à Strasbourg

L’esprit village strasbourgeois se trouve dans le Robertsau. C’est alors un excellent quartier pour effectuer un investissement locatif à Strasbourg. Le cadre de vie y est verdoyant et nous y retrouvons un grand nombre d’école, parc, jardin, etc… Le quartier est résidentiel et principalement tourné vers familles et jeunes couples. Les dispositifs de rénovations tels que la loi Malraux et le dispositifs Monuments Historiques y trouvent leur place, avec notamment les beaux édifices à colombages. Les logements neufs se sont pas en restes avec l’émergence de constructions éligibles au dispositif Pinel.

Le centre-ville de Strasbourg

Comme dans chaque ville de France, l’hypercentre concentre tous les intérêts des locataires. Très prisés, les logements trouvent locataires du jour au lendemain. Le prix au m² de la location y est alors plus élevé en comparaison avec la périphérie. Le centre-ville historique est appelé La Petite France, avec son côté bucolique. Les rues y sont étroites, les maisons ont conservé leurs charmes d’antan et les commerces se succèdent.

Ce quartier reste l’emplacement idéal pour un investissement immobilier locatif à Strasbourg.

Strasbourg immobilier : quel budget est attendu pour concrétiser un investissement immobilier locatif ?

Les prix au m² dans la ville de Strasbourg ne cesse d’augmenter. Chose exceptionnelle, les prix immobiliers restent accessibles : autour de 3 300 € le mètre carré selon SeLoger.

Cet article nous a été proposé par l’équipe de Strasbourg Immobilier. Vous aussi souhaitez soumettre une contribution pour publication ? Ecrivez-nous vite ensemble@mysweetimmo.com