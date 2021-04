A Malibu Beach, la maison de Judy Garland cherche preneur à 3,895 millions de dollars

Refaite intégralement en 2013, la maison où vécu Judy Garland, Vincent Minelli et leur fille Liza dans les années 50 cherche preneur.

C’est une maison blanche de 120 mètres carrés face à océan à Las Tunas

C’est une maison blanche, de style Cape Code face à l’Océan. La vedette du Magicien d’Oz et de nombreuses comédies musicales, dont la vie fit récemment l’objet du biopic Judy, y vécu avec son second mari Vincente Minelli et leur fille Liza Minelli. La villa, luxueusement été rénovée de fond en comble en 2013 est à vendre pour 3,895 millions de dollars révèle TopTenRealEstateDeals.com. Venez, on vous emmène prendre l’air en Californie.

Construite en 1947, la maison habitée en son temps par Judy Garland et Vincente Minelli offre une vue imprenable sur l’océan pacifique est situé à Las Tunas, sur un tronçon de plage ayant servi de décor à nombre de films.

Conçue dans le style de Cape Code, son entrée se fait par une cour privée.

Au rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cheminée et cuisine équipée dernier cri

Au rez de chaussée, la cheminée réchauffe à la fois le salon et la salle à manger.

La cuisine a été entièrement mise à jour avec des plans de travail en marbre et appareils Viking.

A l’étage, 3 chambre, 3 salles de bains et une vue imprenable sur l’océan

A l’étage, la chambre principale s’ouvre sur sa propre terrasse privée en bord de mer.

La bâtisse dispose au total de 3 chambres et de 3 salles de bains.