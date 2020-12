Immobilier Californie : Un milliardaire achète Neverland le ranch de Michael Jackson à la casse à 22 millions de dollars

Cinq ans après sa mise sur le marché, Neverland, le ranch de Michael Jackson, a enfin trouvé un acquéreur pour 22 millions de dollars….Le prix de vente fixé à 100 millions de dollars en 2015 avait chuté à 31 millions en 2019.

Neverland, le ranch de Michael Jackson a enfin trouvé preneur. Ces dernières années, les baisses de prix s’étaient succédées. En vain … C’est un milliardaire américain, Ron Burkle, qui a finalement acquis cette propriété pour 22 millions de dollars, une somme très inférieure à l’estimation faite en 2015 qui tournait autour de 100 millions de dollars; et même au prix de vente affiché l’année dernière de 31 millions de dollars. L’homme d’affaires installé dans le Montana a réalisé cette opération immobilière pour son « opportunité bancaire foncière », a précisé son porte-parole à l’AFP.

Le roi de la pop était tombé amoureux du Sycamore Ranch au début des années 1980 alors qu’il recherchait un lieu pour accueillir le tournage de son clip « Say Say Say » (en duo avec Paul McCartney). La propriété, située à Los Olivos, à 65 km de Santa Barbara, en Californie, de 1 100 hectares, abritait alors un élevage de bétail. Il l’avait achetée pour 19,5 millions de dollars en 1988 et transformée en un spectaculaire parc d’attractions.

Neverland tire son nom du Pays imaginaire de Peter Pan, issu de l’œuvre de J. M. Barrie, où les enfants ne grandissent jamais.

Une fête foraine et un zoo

La propriété dispose d’une maison principale avec six chambres à coucher et trois maisons d’hôtes, entourées d’un lac avec une chute d’eau. A l’époque, elle comptait une salle de cinéma de 50 places, un chemin de fer, un terrain de basket, une grande roue, des manèges (toboggans géants, montagnes russes, auto-tamponneuses, etc.) ainsi qu’un zoo (éléphants, lions, ours, girafes, etc.).

La star qui y a vécu 15 ans s’était peu à peu détaché de cette propriété après les perquisitions de la police en 2003 et 2004 qui y avait trouvé des photos pornographiques et après son procès pour agression sexuelle sur des enfants. En 2005, après avoir été acquitté, le chanteur avait quitté Neverland pour s’installer au Bahreïn. En 2009, au bord de la ruine, Michael Jackson l’avait vendu à Thomas Barrack Jr.’s Colony Capital investment pour 22,5 millions de dollars.

A sa mort, Neverland avait retrouvé son nom, Sycamore Valley Ranch, et les manèges avait été démontés.