Casting : Qui veut trouver sa maison avec M6 ?

M6 recherche de futurs acquéreurs à la recherche de la perle rare. Avis aux amateurs…

Une nouvelle émission pour accompagner les futurs acquéreurs

Accompagner du début jusqu’à la fin de futurs acquéreurs qui souhaitent acheter la maison dont ils ont toujours rêvé, c’est la mission d’une prochaine émission immobilière sur M6. « Dans cette nouvelle émission d’immobilier qui est ancrée dans l’ADN du Groupe M6, le téléspectateur va enfin pouvoir voir quelles sont toutes les étapes d’un achat immobilier », explique la production.

« Dans cet accompagnement, nous allons faire intervenir des experts de tous les domaines, afin d’aider au maximum nos acheteurs et répondre à leurs attentes afin de trouver la maison de leur rêve. Nos futurs acheteurs doivent être dans une vraie démarche d’achat avec tout ce que cela implique : une envie profonde d’être propriétaire et un dossier financier complet et validé par la banque », poursuit la production.

Casting dans 7 régions

Vous êtes intéressé pour participer à cette nouvelle émission immobilière ? Remplissez vite le formulaire d’inscription . Le casting est ouvert dans plusieurs régions de France : Ile de France, Oise, Normandie, Marne , Aube, Centre Val de Loire et Rhône Alpes.

Vous vous demandez qui va présenter cette nouvelle émission immobilière sur M6 ? Selon la production, le choix n’est pas encore arrêté… A suivre…