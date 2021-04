Esprit Rive Gauche : Isabelle Huppert signe une suite parisienne au Lutetia (Paris 6)

Parce qu’elle incarne l’esprit de la Rive Gauche -intelligence, liberté et élégance, Le Lutetia a confié à l’actrice Isabelle Huppert le soin de personnaliser une de ses plus belles suites. Visite privée.

623, la suite parisienne Isabelle Huppert au Lutetia

Située au 6ème étage, la Suite parisienne by Isabelle Huppert se niche en plein ciel. Un véritable écrin de charme, lieu de vie et de réceptions intimes au sommet de Paris, dessiné par Jean-Michel Wilmotte, dont la terrasse de 20 mètres carrés surplombe les toits d’ardoise.

Comme un appartement parisien

Du dôme des Invalides au Grand Palais… Paris est à soi !

Comme un appartement parisien, cette Suite est inspirée de l’esprit de la Couture : comment elle se manifeste par petites touches, comment elle infuse en pointillé chaque détail du lieu.

Avec ce supplément d’âme propre au style d’Isabelle Huppert, entre rigueur du vestiaire masculin et glamour à la française.

L’esprit Rive Gauche Yves Saint Laurent

L’actrice a souhaité y insuffler une part d’elle-même, de sa sophistication précise : celles d’objets, toujours pointus, iconiques d’une vie parisienne et de souvenirs personnels telle cette robe Haute Couture signée Yves Saint Laurent portée lors de la 44ème cérémonie des César.

Une suite à son image, citadine et rêveuse, lumineuse et raffinée, avec son alcôve en bois de Macassar, sa salle de bains en marbre, son vaste dressing et son mobilier signé Walter Knoll.