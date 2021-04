« Les milleniums millionnaires, nouveaux clients de l’immobilier », Laurent Demeure

Immobilier et reconfinement : "Nous avons toujours une forte demande d'acquéreurs, Français et internationaux", Laurent Demeure, Coldwell Banker France & Monaco

"Luxe, prestige et Trophy Properties !", Laurent Demeure

"Le braquage de Kim Kardashian a forcément un impact sur l'immobilier de luxe à Paris", Laurent Demeure, Président Coldwell Banker France et Monaco

" Immobilier: c'est le moment de vendre pour acheter plus grand", Laurent Demeure

Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty est l’invité de Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo vous présente les millenials millionnaires, de nouveaux clients de l’immobilier de luxe avec Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty pour la France, Monaco, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Liechtenstein. L’occasion de faire le point sur l’état de ce marché et sur les projets de développement de Coldwell Banker, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.

