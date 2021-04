Estimation immobilière : l’importance d’un avis de valeur juste

Tom Benisti, fondateur de Garett immobilier attire l’attention sur l’importance d’une estimation juste et actualisée pour optimiser la vente d’un bien.

L’expertise, la première étape d’un projet réussi

La vente d’un bien immobilier est toujours synonyme de projet de vie : achat d’une plus grande surface suite à l’arrivée d’un enfant, déménagement pour raisons professionnelles ou personnelles ou encore impératif financier.

L’estimation est la première étape de tout projet réussi, son rôle est crucial car elle permet au propriétaire de pouvoir établir sa capacité financière nécessaire à l’accomplissement de son projet.

Cet avis de valeur, doit être réalisé par un professionnel de l’immobilier spécialisé dans le secteur géographique concerné. Son expertise reposant sur un historique de ventes réalisées à proximité de l’adresse lui permettra de fixer une valeur juste et actualisée du bien.

Le piège de la surestimation

Toutefois, sur un marché immobilier très concurrentiel, les agents immobiliers tombent souvent dans le piège de la surestimation qui consiste à annoncer une valeur très haute au propriétaire dans le but de remporter un mandat de vente qui sera souvent invendable. Cette pratique douteuse va à l’encontre du devoir de transparence et de sincérité de l’agent immobilier car il fausse le jugement du propriétaire et constitue un handicap majeur dans la réussite de son projet.

Un propriétaire doit comprendre qu’un agent immobilier qui réalise l’estimation d’un bien immobilier ne doit pas le faire dans le but de « proposer le meilleur prix » mais d’estimer la valeur à laquelle le bien immobilier pourra se vendre.

Malheureusement, beaucoup de propriétaires, accordent souvent leur confiance « au plus offrant ». Dans la majorité des cas cette stratégie allonge très largement le délai de vente et déprécie la valeur du bien immobilier en créant de la lassitude auprès d’acquéreurs qui verront un bien proposé à un prix de vente exorbitant très longtemps sur le marché.

Transparence et confiance

Chez Garett Immobilier, nous avons fait le choix de la transparence et de la confiance. C’est pourquoi, nous avons créé la Garantie Garett Immobilier. Son principe est simple : pour toute estimation réalisée par nos soins, nous garantissons un prix de vente sans le moindre euro de négociation. Nous jugeons qu’une vente qui se réalise en dessous de la valeur estimée relève d’une erreur de la part du professionnel de l’immobilier à l’initiative de l’estimation, c’est pourquoi nous impactons à 100% sur nos honoraires toute vente inférieure à notre avis de valeur.

Ainsi, nous assurons au propriétaire une valeur à laquelle il sera sûr de vendre et sur laquelle il pourra envisager ses projets futurs.

Après plusieurs années passées dans un grand groupe immobilier parisien, Tom BENISTI fonde Garett Immobilier dans le but de proposer à ses clients une expérience sur-mesure destinée à la réussite de leur projet immobilier. Son ambition est de mettre au cœur de toute transaction immobilière une relation humaine.