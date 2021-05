Immobilier et télétravail : L’exode urbain n’est pas vraiment à l’ordre du jour

Immobilier et Confinement : 54 % des Français en télétravail souffrent des défauts d’isolation de leur habitat

Quel est l’impact du télétravail sur les envies immobilières des Français ? Éléments de réponse avec l’étude réalisée par Toluna pour Meilleurs Agents.

47% des actifs envisagent de poursuivre le télétravail

La crise sanitaire a largement démocratisé le télétravail avec plus de 50% des Français contraints de sauter le pas en mars 2020 ! Cette proportion de télétravailleurs devrait se maintenir sur la durée, puisque 47% des actifs envisagent de poursuivre le télétravail au moins de manière ponctuelle. Une tendance qui s’accentue fortement à Paris (72%).

Même si le rythme de télétravail plébiscité est de 1 à 2 jours par semaine maximum (17%), ce nouveau mode de travail est un déclic suffisant pour provoquer un changement de cadre de vie. Ainsi, près d’un actif français sur 3 a déménagé dans les 8 derniers mois, est en train de déménager ou l’envisage, pour gagner en qualité de vie et confort. Plus de la moitié d’entre eux se dit prête à s’éloigner de son lieu de travail pour y parvenir. Le temps de trajet maximal envisagé est ainsi en hausse de 12 min, et 75% des actifs interrogés envisagent un temps de trajet total allant jusqu’à 45 minutes. Leurs envies immobilières ? Une maison pour 70% d’entre eux, avec un budget moyen de 262 000 € en moyenne.

“Si la crise sanitaire a ralenti la concrétisation de certains projets, l’intention de changer de cadre de vie, elle, est bien là ! 65% des Français qui souhaitent déménager pensent d’ailleurs le faire dans les 12 prochains mois”, analyse Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.

45% des Parisiens souhaitent quitter la capitale

Petit espace, absence d’extérieur, prix au m2 très élevés… L’enchainement des confinements a fait réfléchir de nombreux citadins concernant leur logement. Ainsi, l’envie de changement est bien plus forte dans la capitale : 1 Parisien sur 2 a déménagé dans les 8 derniers mois, est en train de déménager ou l’envisage, afin de gagner en qualité de vie et en confort. Les habitants de la capitale rêvent eux aussi d’une maison pour 58% d’entre eux, et peuvent dépenser 348 000 € en moyenne.

Pour ce qui est de la destination, les Parisiens ne souhaitent pas totalement partir de la région puisqu’ils sont à 45% à vouloir s’installer en banlieue parisienne et même en petite banlieue. La petite couronne est la destination privilégiée pour cette “nouvelle vie” (31%).

En revanche, les grandes métropoles de province semblent être une option pour seulement 14% des Parisiens. Ils sont encore moins nombreux à vouloir déménager dans les villes moyennes et zones rurales (10%). L’exode urbain n’est donc pas à l’ordre du jour !

“L’aire urbaine de Paris concentre une grande partie des cadres, professions pour lesquelles le télétravail était déjà̀ bien implanté avant même la crise sanitaire. L’accélération de son usage invite les Parisiens à voir plus grand : c’est un maillon de plus pour l’attractivité de la petite couronne, qui bénéficiait depuis déjà plusieurs années des conséquences de la hausse des prix dans la capitale et de l’arrivée progressive du métro avec le projet du Grand Paris. Des villes comme Le Blanc-Mesnil, Villemomble, Champigny sur Marne sont particulièrement attractives, avec des prix en hausse respective de 3,2%, 3,3%, 4,1% sur le marché des maisons ces 12 derniers mois.”, analyse Barbara Castillo Rico

Bourgoin-Jallieu, Marignane et Libourne, les nouveaux marchés de report pour Bordeaux, Lyon, Marseille

Même si la tendance est moins forte que dans la capitale, les habitants des grandes villes ont eux aussi envie de changement pour gagner en qualité de vie (4 sur 10). Près de la moitié souhaitent d’ailleurs rester dans une grande ville de province et pour 41% d’entre eux, ils privilégient les villes de taille moyenne (moins de 100 000 habitants). Ils privilégient eux aussi l’achat d’une maison pour un budget moyen de 286 000€.

Partant de ce constat, Meilleurs Agents dévoile aujourd’hui des idées de villes qui proposent un pouvoir d’achat immobilier intéressant pour l’achat d’une maison à moins de 60 min de Bordeaux, Lyon et Marseille.

Méthodologie : Étude Méthodologie : Étude Toluna pour Meilleurs Agents réalisée du 25 au 28 mars 2021 sur 1135 personnes représentatives de la population française. L’ensemble de résultats présentés font référence à la part des enquêtés qui se déclarent en tant qu’actifs.