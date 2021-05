Le robot dont vous avez toujours rêvé

Fabien Punin, cofondateur et dirigeant de Casapulse est l’invité de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

Le plus chronophage quand on cherche à acheter, c’est bien souvent de scruter les annonces d’appartements ou maisons en vente. Heureusement, des algorithmes font maintenant cela à votre place. C’est le cas de Casapulse, cofondé et dirigé par Fabien Punin, qui est l’invité de Mon Podcast Immo. Il nous explique comment son site scanne toutes les annonces immobilières en permanence pour vous faire gagner un temps précieux.

Mon Podcast Immo : Quel est le principe de Casapulse ?

Casapulse est une plateforme digitale qui a pour vocation d’accompagner les investisseurs immobiliers, particulier ou professionnel, durant tout leur parcours d’achat. L’idée est d’analyser les plateformes d’annonces immobilières pour proposer des alertes aux personnes qui recherchent à acheter un bien immobilier.

Étant une jeune start-up, nous nous concentrons pour le moment sur la première phase de ce parcours : la prospection ou recherche de biens.

Mon Podcast Immo : Quel est le business model de Casapulse ?

Casapulse se base sur ce que l’on appelle le « freemium ». L’inscription à Casapulse est ouverte à tous, elle permet à n’importe quel investisseur d’accéder à nos outils de prospection gratuitement.

Nous nous rémunérons grâce à des abonnements mensuels. Notre offre est découpée en trois versions, la première qui est gratuite et souvent utilisée par les particuliers, la seconde à 9,90 € par mois et puis la dernière, beaucoup plus orientée investisseurs plus chevronnés et professionnels, est à 99,90 € par mois. En effet, les versions payantes permettent d’être notifié très rapidement et par conséquent, ne plus passer à côté des meilleures propositions de logements.

Notre plateforme permet d’avoir accès à l’ensemble de l’offre de vente présente sur le marché, sans avoir à se rendre sur une dizaine de plateformes. Nos algorithmes font une veille permanente du marché, nous sommes capables de remonter les offres les plus intéressantes et qui correspondent au mieux à des critères de recherche pour un investisseur.

Mon Podcast Immo : Comment avez-vous construit ces algorithmes ?

Nous avons développé beaucoup de solutions en interne, nos algorithmes capturent environ 50 000 points d’information sur le marché immobilier chaque jour. La plateforme Casapulse agrège et traite ces données et en ressort une information pertinente pour l’utilisateur.

Nous avons également mis en place une série d’outils ayant pour objectif d’aider les investisseurs immobiliers à la prise de décision. Grâce à eux, nous sommes capables de combiner nos données de veille immobilière à des données en open data ou publiques (données démographiques de l’Insee).

Mon Podcast Immo : En quoi consiste votre « table interactive des communes de France, ou investir ? » ?

C’est un outil que nous avons mis en place il y a peu. Ce tableau est entièrement gratuit, accessible à tous nos utilisateurs et il permet de déterminer en amont de ces recherches les meilleures géographies où investir, en particulier pour les investissements locatifs. La réponse à la question « où investir ?» dépend du projet de chaque investisseur, de son ambition, de son aversion au risque. Nous avons mis en place ce tableau de bord dynamique qui permet de faire ressortir les meilleures villes où investir, selon vos préférences (investissement agressif, investissement sûr).

Mon Podcast Immo : Quel est l’objectif de Casapulse ?

Casapulse permet d’économiser du temps aux investisseurs, ils n’ont plus besoin de s’inscrire sur tous les sites en ligne ou d’aller voir une agence puisque nous rassemblons un maximum de données en un minimum de temps.

Les 3 axes de valeur chez Casapulse sont l’exhaustivité de l’offre (en rassemblant toutes les offres disponibles à un même endroit), sa réactivité puisque nous remontons les annonces quasiment instantanément et nous vous permettons de vous positionner immédiatement dessus. Le dernier axe de valeur, ce sont les outils d’aide à la prise de décision mis à la disposition de tous, qui vous permettront de mieux comprendre le marché.

Mon Podcast Immo : En tant que jeune start-up, quelles sont vos ambitions de développement ?

À court terme, nous souhaitons investir beaucoup plus sur nos outils de d’aide à la prise de décision et augmenter la notoriété de la plateforme. Nous essayons de la faire connaître pour développer notre croissance. À moyen terme et long terme, l’objectif est de sortir du cadre de la prospection et de s’étendre aux autres segments du parcours de l’achat immobilier, à savoir la transaction et la gestion de biens locatifs.