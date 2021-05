Des travaux sans tracas

Matthieu Burin, cofondateur et président d’Héméa est l’invité de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

Hemea est un studio d’architecture et de rénovation, qui vous accompagne du début à la fin de votre projet immobilier. Matthieu Burin, son président et cofondateur (ex-ingénieur travaux chez Bouygues Construction) fait le point sur le développement fulgurant de sa société avec Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Pourquoi avoir changé le nom de Travauxlib en Héméa ?

Matthieu Burin : Ce changement de nom a eu lieu suite à un enjeu d’internationalisation, nous souhaitions être capables d’exporter les services. Au départ Travauxlib était une marque très fonctionnelle qui ne traduisait pas forcément le niveau de service que l’on mettait derrière. Nous sommes bien plus qu’une plateforme de mise en relation. Héméa est un studio d’architecture et de rénovation, nous sommes capables d’intervenir sur chacune des étapes du projet de travaux, de la phase conception à la phase de suivi de chantier. Avec Héméa nous souhaitons réaliser un réel accompagnement, sur mesure et à la carte. La transparence est notre objectif premier.

Mon Podcast Immo : Quel est le public cible d’Héméa ?

Matthieu Burin : Le public cible possède un profil CSP+ dans des zones urbaines voire proche péri-urbaine. Nous avons commencé l’activité à Paris, aujourd’hui nous sommes également présents en région lyonnaise et bordelaise. Le but est d’augmenter ce maillage géographique pour que d’ici 2 à 3 ans nous soyons présents dans les 10-15 plus grandes agglomérations Françaises. De plus, nous aimerions posséder une grande proposition de valeurs. La première étant l’accompagnement de A à Z et le grand nombre de services proposés. Et la seconde, garder le meilleur rapport qualité prix sur le marché.

Mon Podcast Immo : Quel est le modèle économique d’Héméa ?

Matthieu Burin : Nous possédons deux modèles de rémunération. Le premier concerne le particulier avec un panier moyen à hauteur de 40 000/50 000 € et un prix minimal de 15 000 € environ. Ce particulier ayant besoin d’un architecte ou d’un travaux planner pour réaliser le suivi du chantier, nous prenons une commission en plus du tarif appliqué. Le second modèle concerne l’abonnement qui permet aux entrepreneurs d’accéder à un pool de services appelé « le club pro ». Ce club propose des solutions telles qu’un logiciel de devis de facturation, une centrale d’achat sur les assurances, les véhicules et les outillages. Le but est d’accompagner les particuliers lors de leurs travaux, mais aussi d’accompagner les entrepreneurs sur la partie marketing, légale, administrative… Nous proposons également à ces artisans des tarifs très intéressants concernant le matériel. Une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties puisque le particulier bénéficie d’un meilleur matériel pour le même prix du marché, l’entrepreneur a plus de marge et un quotidien facilité par notre entreprise et Héméa se rémunère sur ces deux modèles économiques.

Mon Podcast Immo : En tant que plateforme digitale, Héméa propose-t-elle des services en physique ?

Matthieu Burin : Si vous souhaitez être accompagnés pour le suivi de chantier, il est possible de faire déplacer des salariés Héméa sur votre lieu en travaux et de faire le suivi de chantier pour vous. Il est possible de bénéficier de nos services via le digital mais également de manière physique grâce à notre proposition « à la carte ». Nous possédons plus de 150 partenaires, des agences immobilières, des banques, des courtiers en prêt immobilier, qui accompagnent les particuliers dans la phase sélection en amont du projet immobilier. La force d’Héméa est d’avoir une force des métiers « travaux » et de posséder une plateforme produit digitalisée. Aujourd’hui, notre taux de satisfaction est d’environ 97%. Nous possédons un peu plus de 55 collaborateurs, l’ambition est de recruter une trentaine de collaborateurs d’ici un an afin de structurer au maximum les équipes et de passer à l’échelle nationale. Les partenaires avec qui nous travaillons ont un minimum de 2 ans d’ancienneté.

