Rénovation : Ernest vous accompagne en 15 étapes

Théo Guyvarc’h, responsable commercial d’Ernest by Little Worker est l’invité de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

Quand une entreprise de conception et rénovation de biens lance une offre clés en mains, de l’acquisition à la location, cela donne Ernest, un service déjà présent à Paris, Bordeaux, Toulouse et Nantes (et bientôt à Lille et Strasbourg). Théo Guyvarc’h, porteur du projet et responsable commercial d’Ernest by Little Worker, répond aux questions de Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que Little Worker ?

Théo Guyvarc’h : Little Worker est une entreprise de conception/rénovation de biens sur Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nantes et très prochainement sur Lille et Strasbourg. Nous intervenons sur de gros projets de rénovation avec un panier moyen d’environ 50 000 € de travaux. Little Worker possède un département spécialement dédié à la gestion locative nommé Ernest.

Mon Podcast Immo : Comment s’est créé le département Ernest ?

Théo Guyvarc’h : L’idée d’Ernest est venue car nous avions énormément de demandes Little Worker (en rénovation) sur des projets d’investissements locatifs alors que nous étions plutôt calibrés sur des projets de résidence principale. Cela a engendré des prix au mètre carré trop importants pour les investisseurs qui cherchent une importante rentabilité. Dans l’idée d’alimenter Little Worker sur ce type de clients, nous avons décidé de créer une offre clé en main en s’appuyant sur la rénovation et les compétences techniques existantes dans l’investissement locatif, ce qui a donné Ernest.

Mon Podcast Immo : L’essentiel de vos biens sont « off market », expliquez-nous …

Théo Guyvarc’h : Entre 70 et 80% des biens ne sont pas sortis sur le marché. Afin de trouver ces opportunités, nous avons sollicité des partenariats avec des réseaux d’agences immobilières pour qu’ils nous proposent des biens en avant-première. Nous nous sommes également associés avec des chasseurs immobiliers qui travaillent pour Ernest dans les différentes villes d’intervention.

Mon Podcast Immo : Quel est l’intérêt de passer par Little Worker et Ernest ?

Théo Guyvarc’h : L’idée est de proposer des projets clé en main à nos investisseurs. Nous sourçons le bien auprès de notre réseau, nous l’analysons par la suite en interne. Une fois qu’un investisseur se positionne sur le bien, nous l’accompagnons sur toutes les étapes (administratif, financement, réalisation des travaux). La particularité de Little Worker est la garantie contractuelle des budgets et des délais avant le compromis de vente. Nous avons des demandes en LMNP (location meublée) et nous proposons avec nos architectes des packs mobiliers avec de la décoration que l’on va livrer et installer. Nous nous occupons également, pour ceux qui le souhaitent, de la gestion locative et de la mise en location.

Mon Podcast Immo : Quel est le profil de vos clients ?

Théo Guyvarc’h : Aujourd’hui nous avons deux types de clients. Dans un premier temps, il y a les primo-accédants, Parisiens pour beaucoup, qui louent un appartement dans un arrondissement et une surface qui leur plaisent. Ils n’ont pas forcément les moyens pour acheter un bien similaire à l’endroit où ils vivent, mais ils disposent d’une capacité d’épargne ce qui les pousse à déménager dans des villes de province. N’étant pas présents physiquement dans ces agglomérations, ils vont avoir besoin d’accompagnement de la part d’Ernest.

Il y a également les multipropriétaires et investisseurs qui possèdent plusieurs biens, mais n’ont pas le temps de s’en occuper, ils vont donc passer par Ernest.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ?

Théo Guyvarc’h : Ernest va suivre le développement de Little Worker. L’objectif d’ici deux ans est d’être présents dans les 15 plus grosses villes de France.

