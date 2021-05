Une startup qui aide les multipropriétaires

Olivier Duverdier, PDG et cofondateur de Kaliz est l’invité de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

Avec 200M€ de biens immobiliers gérés après 1 an d’existence, Kaliz est un acteur prometteur de la proptech spécialisé dans la gestion locative dédié aux multipropriétaires. Olivier Duverdier, son PDG et cofondateur, détaille son concept et ses perspectives à Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de travailler sur le marché des multipropriétaires ?

Olivier Duverdier : Lorsque nous avons créé Kaliz, avec mon associé, nous avions déjà eu une expérience entrepreneuriale auparavant et nous avions investi dans l’immobilier. En tant qu’investisseurs, nous ne trouvions pas d’offre permettant d’avoir une gestion centralisée, des indicateurs de performance et un dialogue avec des gestionnaires. De plus, possédant des biens dans plusieurs villes de France, nous avions des interlocuteurs et gestionnaires différents, ce qui n’était pas pratique. Voilà comment nous avons eu l’idée de créer Kaliz, startup aidant les multipropriétaires, un marché de niche qui représente un peu plus de 600 000 personnes en France.

Mon Podcast Immo : Dans quelles villes l’offre de Kaliz est-elle présente ?

Olivier Duverdier : Nos équipes sont présentes dans les sièges de Paris et Toulouse mais aussi en province. Nous couvrons 18 métropoles Françaises et nous avons créé un réseau de partenaires dans ces localités-là, animées par nos city managers. Kaliz agit en amont de la visite, de la mise en location et de l’état des lieux et en aval de l’intervention d’artisans en cas d’incident.

Mon Podcast Immo : Lorsque l’on monte une entreprise, à quoi sert une levée de fonds ?

Olivier Duverdier : Nous avons levé un petit peu plus que 2 millions d’€. Cet argent va permettre de continuer à recruter des équipes : des gestionnaires, des commerciaux et des développeurs dans l’équipe technique. Il va également permettre un développement marketing et commercial à Kaliz et l’accompagnement du déploiement local et du maillage territorial.

Mon Podcast Immo : Êtes-vous en campagne de recrutement ?

Olivier Duverdier : Oui, nous prévoyons plus d’une trentaine de recrutements d’ici la fin de l’année 2021, début d’année 2022. Nous sommes aujourd’hui 28 personnes dans l’équipe Kaliz et nous avons besoin de renforcer nos équipes de commerciaux : sales BtoC et grands comptes, développement technique et marketing produit et nos équipes de gestionnaires (BtoC et tertiaires). Nous avons également lancé et nous accélérons fortement sur une offre à destination des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux d’agences immobilières afin qu’ils nous sous-traitent la gestion de leurs actifs clients.

Mon Podcast Immo : En quoi est-ce une valeur ajoutée de créer sa propre plateforme et ses propres outils ?

Olivier Duverdier : La création de nos propres outils permet de bénéficier d’un avantage compétitif significatif. Aujourd’hui aucun acteur traditionnel du marché ne propose de changer les process, d’améliorer l’efficacité opérationnelle de ses équipes et de transmettre de l’information en temps réel à ses clients. Si vous souhaitez fournir une expérience nouvelle à vos clients, à vos gestionnaires, et être en capacité d’exploiter au mieux la data, les données de gestion, de comportement des portefeuilles dont on s’occupe, il est réellement plus simple de développer son propre logiciel.

Mon Podcast Immo : Peut-on imaginer, à terme, que vous proposiez la vente de votre solution à d’autres entreprises ?

Olivier Duverdier : Il y a déjà des personnes intéressées, des agences immobilières et des groupes de conseillers en gestion de patrimoine pour qu’ils puissent construire ou améliorer leurs services. Ce sont des discussions et réflexions que nous avons mais nous n’avons pas encore fait de choix stratégiques en devenant pur éditeurs de logiciel.

