Crise sanitaire : Peut-on assurer son crédit immobilier après avoir eu le COVID-19 ?

Covid-19 et crédit immobilier : 17% des propriétaires ne peuvent plus du tout honorer leurs mensualités de remboursement

Quel est l’impact de la Covid-19 sur l’obtention de votre crédit immobilie et de son assurance ? Éléments de réponse avec le courtier Credixia.

Tout dépend de la gravité des symptômes et du degré d’infection

Les complications liées à la pandémie inquiètent les banquiers les poussant à être plus exigeants sur l’obtention d’un dossier de crédit immobilier. L’état de santé du candidat emprunteur conditionne l’assurance d’un prêt immobilier. Et, en fonction du temps d’hospitalisation lié à l’infection, l’acceptation d’un contrat d’assurance emprunteur sera plus fastidieuse ! La réponse des assureurs dépend de la gravité des symptômes et du degré d’infection. Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre l‘impact du coronavirus sur votre prêt immobilier.

Coté assurance emprunteur, le Covid-19, une maladie comme une autre

Dans le cadre de l’assurance emprunteur, le Covid-19 est traité comme toutes les autres maladies. Il n’existe pas de sélection médicale spécifique pour les personnes ayant été atteintes de la Covid-19 conduisant en particulier à refuser systématiquement ou à ajourner leurs dossiers. Tout dépend de la durée de l’arrêt de travail et, le cas échéant de l’hospitalisation.

Vous avez eu le Covid-19 avec hospitalisation et un arrêt de travail de plus de 21 jours

Si vous avez un Covid avec hospitalisation et plus de 21 jours d’arrêt de travail, vous devrez vous soumettre à un questionnaire de santé détaillé avec demande d’informations complémentaires. La majorité des hospitalisations sont malheureusement justifiées par des troubles respiratoires. Dans ce cas, le manque de recul sur ces fortes séquelles et les risques qu’elles incluent entrainera un ajournement de la demande.

Vous avez eu le Covid-19 avec hospitalisation avec arrêt de travail de moins de 21 jours

Vous avez été hospitalisé pour Covid-19 et vous avez eu un arrêt de travail de moins de 21 jours ? Dans ce cas, votre demande nécessitera une étude plus précise mais l’assureur pourra certainement trouver une solution pour crédit immobilier. Néanmoins, l’obtention de la demande dépendra de vos antécédents sanitaires.

Vous avez eu Covid 19, sans hospitalisation avec un arrêt de travail de moins de 21 jours

Vous avez eu le Covid-19 avec arrêt de travail de moins de 21 jours et sans arrêt de travail ? Sachez que votre demande nécessitera une étude plus précise qu’un dossier classique, néanmoins l’assureur saura trouver une solution pour répondre à cette demande.

Coté crédit immobilier, l’arrêt maladie peut plomber la capacité d’emprunt

Dans le cas d’un emprunteur ayant été atteint du COVID-19, l’obtention du crédit dépendra de la durée de l’arrêt maladie. En cas d’arrêt maladie de plus de trois mois, l’emprunteur subira une perte de revenus, ce qui aura un impact sur sa capacité d’emprunt puisque les fiches de paie des 3 derniers mois reflèteront cette baisse. En effet, l’organisme de financement se basera sur les trois derniers bulletins de salaires pour vérifier la capacité de remboursement. Ces bulletins de salaire préciseront les indemnités versées par l’employeur (environ 30% du salaire de base), et la banque ne prendra pas en compte les indemnités versées par la sécurité sociale. De ce fait, il sera impossible pour la banque d’accorder un crédit si le taux d’endettement est supérieur aux 35% autorisés.

« Les cas de « Covid long » semblent eux aussi inéligibles à l’emprunt car ils nécessitent des arrêts maladie de plus de 6 mois. Rien n’empêche de préparer un dossier de financement pour un projet qui verra le jour une fois que les revenus seront régularisés », précisent les experts du courtier Credixia.

A retenir : Un prêt immobilier après un arrêt de travail pour maladie peut se révéler difficile. D’où l’importance de se faire conseiller par un professionnel.