Investissement locatif : BrickMeUp s’occupe aussi des travaux et de la déco

BrickMeUp, plateforme digitale d’investissement immobilier, lance un nouveau service permettant d’être accompagné dans la réalisation de ses travaux

Réaliser ses travaux l’esprit léger

Pour aller encore plus loin dans le clé en mains, BrickMeUp lance une société de travaux dont l’objectif est d’en internaliser la réalisation. Les clients de l’entreprise, tout comme les propriétaires disposant déjà d’un bien pourront bénéficier de ce service. La période des travaux se passe désormais l’esprit léger, BrickMeUp s’occupe de tout, du choix des artisans, des équipements (chauffage, robinetterie, ampoules basse consommation…) en passant par l’aménagement. À présent, toute la vie de l’investissement est, entièrement, prise en main (le conseil patrimonial, la recherche de biens, le suivi administratif et financier, les travaux, et enfin le placement du premier locataire). L’investisseur n’a plus qu’à faire ses choix entre les différentes options proposées. Plus besoin, pour lui, de s’encombrer l’esprit avec des considérations parfois difficiles à gérer.

Trois packs mobiliers de styles variés

En plus de la réalisation des travaux, la start-up développe des packs mobiliers qui se découpent selon trois gammes de prix :

Essentielle : le design en toute simplicité

Habile : l’équilibre entre design et confort

Aisance : ne laisser aucun locataire indifférent

Parmi ces 3 gammes, BrickMeUp propose trois styles différents : scandinave, bohème ou rétro, donnant une atmosphère qui corrèle avec les attentes des investisseurs et qui sera capable de réjouir les locataires.

L’importance accordée au design favorise l’attrait pour le bien, lui permet de se démarquer de la concurrence et conduit à capter la demande locative de manière plus aisée.

Pack Bohème ©BrickMeUp

La rénovation responsable au cour du projet

À l’écoute du marché et de ses convictions, BrickMeUp systématise une charte d’éco-responsabilité pour les travaux réalisés et ce, quel que soit le niveau de gamme choisie. Concrètement, l’entreprise privilégie l’installation de robinetterie anti-gaspi, de radiateur basse consommation, mais aussi l’amélioration de l’isolation thermique des biens. Tous ces choix améliorent non seulement le cadre de vie du locataire, mais deviennent aussi source d’économie pour les locataires et de rentabilité pour les propriétaires.

En plus de sa charte éco-responsable systématique, BrickMeUp donne la possibilité aux futurs investisseurs et aux propriétaires les plus éco-friendly de cocher une option responsable dans leurs choix de packs. Ainsi, le client peut choisir d’installer de l’électroménager reconditionné, un composteur, un potager urbain, des poubelles de tri, … Le choix des équipements est à sa discrétion et les propositions sont adaptées au budget.

Une fois que les choix sont faits, BrickMeUp lance le chantier. La société s’engage à mener à bien les travaux dans les délais et budgets impartis selon le cahier des charges validé en amont.

Avant-après ©BrickMeUp