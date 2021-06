Proprietes-privees.com investi dans la plateforme d’enchères MIZAPRI

Les Enchères Proprietes-privees.com se simplifient tout en offrant une totale maîtrise de la vente aux particuliers vendeurs et aux négociateurs du réseau. Pour symboliser cette avancée sur le marché, Les Enchères Proprietes-privees.com deviennent Mizapri.

La plateforme qui simplifie les enchères immobilières

En ce premier semestre, Proprietes-privees.com poursuit sa différenciation via des outils technologiques innovants, en investissant dans sa plateforme d’enchères immobilières Mizapri. Lancées en 2018, Les Enchères Proprietes-privees.com ont été totalement refondues pour devenir Mizapri, en proposant notamment une vente en deux tours, avec une sélection plus fine des acquéreurs après le premier tour, ainsi qu’un parcours d’inscription facilité et des échanges d’information plus fluides. 10 mois de travail auront été nécessaires pour finaliser ce projet.

« Sur cette période inédite dans l’immobilier, où les biens à la vente sont peu nombreux et partent très vite, les enchères séduisent bon nombre de vendeurs, mais également d’acquéreurs, qui se permettent ainsi le temps de la réflexion ou peuvent se positionner sur un bien sans être les premiers à l’avoir visité », explique Michel Le Bras, Président de Proprietes-privees.com

Un enjeu pour les « zones tendues »

Véritable révélateur de l’attrait d’un bien, Mizapri permet aux vendeurs de sécuriser un prix de départ tout en pouvant espérer une offre parfois bien supérieure. Il y a moins d’un an, un bien dont les propriétaires espéraient 280 000 € s’est ainsi vendu 410 000 €. Dans des zones où la tension immobilière est élevée, les enchères s’affichent donc comme un outil supplémentaire pour vendre son bien vite et dans des conditions optimales.

«Avec MIZAPRI, les enchères reposent sur un principe fondateur de transparence: transparence des offres, des prix de départ, des délais de vente etc. Nous y ajoutons la rigueur de professionnels de l’immobilier en qualifiant le potentiel d’achat des acquéreurs et en accompagnant les vendeurs dans la définition du prix de vente, la visite de leur bien et la visibilité de leur vente. A ce jour, seuls les notaires réalisent des enchères de manière récurrente. Notre service nous distingue donc de la concurrence et révèle notre caractère innovant : c’est une véritable révolution sur le marché de l’enchère immobilière », conclut Michel Le Bras.