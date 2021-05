Les enchères interactives en ligne : La solution idéale pour votre vente immobilière

The Door Man ouvre un service de ventes aux enchères interactives en ligne

Vente immobilière : certificat loi Carrez et mesurage

Avec environ plus de 2000 ventes de réalisées à ce jour, la vente aux enchères interactives est d’une redoutable efficacité. Ce nouveau service de vente va prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Avec notre mandat FLASH et notre plateforme dédiée aux enchères interactives nous sommes le premier réseau national immobilier à proposer cette solution à tous nos clients vendeurs.

Pour Pierre-Arnaud Mazzanti, cofondateur du réseau The Door Man, les enchères immobilières permettent de vendre un bien dans les meilleures conditions de prix ou de délai de vente.

Deux types d’enchères immobilières en ligne

Le marché immobilier n’est pas homogène. Des biens sont situés en zone tendue où la demande de biens à acheter est beaucoup plus forte que le nombre de biens à vendre. Ce décalage, entre offre et demande, pousse les prix à la hausse. Dès lors,une solution de vente aux enchères progressives est un moyen pour les vendeurs de valoriser au mieux leur prix de vente. A contrario, l’utilisation de la vente aux enchères dégressives est un atout pour vendre plus vite dans des secteurs à demandes faibles. Cette formule est également une opportunité pour un vendeur dans l’obligation de vendre rapidement, avant une saisie par exemple. Dans ces deux cas de figure, les enchères interactives en ligne sont une solution à prendre en compte.

Les enchères progressives pour vendre au meilleur prix

L’utilisation de l’enchère progressive est un positionnement idéal dans un marché tendu où les acquéreurs sont nombreux. Techniquement cela consiste à mettre en vente son bien aux enchères à un prix d’appel inférieur au prix du marché(10% à 20%°). Il s’agit d’attirer le maximum d’acquéreurs le jour de la vente. Les publicités de promotion de la vente sont publiées au prix d’appel et les dates de visites libres sont indiquées dans l’annonce.

Le jour J, les acquéreurs intéressés sont mis en concurrence

Dans le même temps, le vendeur fixe un prix de réserve au prix du marché, non connu du grand public, en dessous duquel il ne vendra pas. Car c’est bien là toute la force de l’enchère en ligne progressive qui permet, au même moment et au même endroit (le jour de l’enchère en ligne), de mettre en concurrence plusieurs acquéreurs intéressés par le bien et ainsi de créer l’émulation autorisant une meilleure offre que le prix marché. Après avoir été financièrement qualifié, chaque acquéreur reçoit un code d’accès à la salle d’enchère où le vendeur est présent en qualité d’observateur.

Le vendeur choisir librement

Le jour de l’enchère en ligne, sur une durée décidée avec le vendeur, toutes les 30 secondes le prix augmente et les acquéreurs enchérissent en cliquant sur le niveau de prix qui leur convient. Une fois la vente terminée et si le prix de réserve a été atteint ou dépassé, le vendeur choisit librement l’acquéreur parmi les enchérisseurs: soit l’acquéreur qui offre le meilleur prix, soit l’acquéreur qui présente le meilleur financement.

Les étapes qui suivent sont les même que dans une vente classique avec la signature de l’avant contrat puis, environ trois mois plus tard, la signature de l’acte authentique chez le notaire.

Les enchères dégressives pour vendre vite

L’utilisation de l’enchère dégressive est justifiée pour les vendeurs dont le bien est situé sur un marché où la demande est faible ou frappée de nuisances. C’est également une solution pertinente pour les vendeurs contraints de vendre vite. Dans ce cas, nous utilisons l’enchère dégressive avec un prix de départ connu du grand public affiché en annonce, et un prix de réserve fixé par le vendeur. Le jour de l’enchère en ligne, sur une durée décidée avec le vendeur, le prix baissera toutes les 30 secondes.

Dès qu’un acquéreur clique sur le prix qui lui convient, il remporte l’enchère et peut, s’il le souhaite, passer ensuite au stade de l’avant contrat. Dans le cas où aucun acquéreur n’a cliqué, une fois le prix de réserve atteint, la vente est annulée.