Thibault Remy (MeilleursAgents): « Rendre les agents immobiliers visibles auprès de 22 millions de visiteurs/mois »

A l’occasion du lancement d’Expérience Vendeur, Mon Podcast Immo reçoit Thibault Remy, Président de MeilleursAgents, au micro d’Ariane Artinian.

Thibault Remy, président de MeilleursAgents, est l’invité de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian. Il évoque le lancement d’Expérience vendeurs, en partenariat avec SeLoger et Logic-Immo. Son objectif ? Rendre les pros de l’immobilier visibles auprès de 22 millions de visiteurs et devenir un incontournable de la prospection digitale.

Mon Podcast Immo : Vous dirigez Meilleurs Agents qui appartient au groupe AVIV, tout comme SeLoger et Logic-Immo, appartiennent au Groupe AVIV. Comment les trois enseignes se répartissent-elles les rôles ?

Thibault Remy : Meilleurs Agents a rejoint le Groupe AVIV, la filiale regroupant les portails immobiliers du plus grand groupe de média allemand Axel Springer en septembre 2019. Meilleurs Agents, a été racheté car nous sommes très complémentaires des deux autres plateformes du groupe. Nous sommes le spécialiste, l’expert des prix, qui aide les particuliers à prendre la bonne décision immobilière, sur les prix et sur les pros. SeLoger est un leader incontournable consulté par tous, quel que soit le projet immobilier. Et Logic-Immo, le champion régional que nous connaissons tous dans le sud-est. Fort de notre complémentarité, nous pouvons désormais les mettre à disposition des professionnels de l’immobilier pour leur permettre de capter un maximum de particuliers quels que soient leurs projets de vie et de vente.

Mon Podcast Immo : Délimiter les rôles, c’est bien, mais nous savons tous que les histoires de famille peuvent parfois être compliquées…

Thibault Remy : Oui, mais ce n’est pas le cas chez nous ! Grâce à notre complémentarité, nous proposons aujourd’hui une nouvelle offre “Expérience Vendeurs” aux professionnels de l’immobilier. Il s’agit d’une réplication de l’offre de visibilité proposée jusqu’à présent sur la plateforme Meilleurs Agents, aux deux autres plateformes du groupe. Avec un seul abonnement, nous permettons aux pros de l’immo d’être visibles auprès des particuliers sur les plateformes les plus attractives du marché, puisque 3 vendeurs sur 4 réalisent une estimation sur l’une d’entre elles. Notre nouvelle offre de prospection digitale leur donne ainsi accès à 22 millions de visiteurs uniques présents sur les trois portails.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous a poussé à créer une nouvelle offre en partenariat avec SeLoger et Logic-Immo ?

Thibault Remy : Nous avons mis quelques mois après le rachat par le Groupe AVIV de Meilleurs Agents pour trouver comment diffuser notre savoir-faire sur l’ensemble des autres plateformes du groupe. Nous avons assez rapidement pensé à une offre de visibilité pour les professionnels français. Pour s’informer, un particulier se rend sur 2,6 sites en moyenne au cours de la mise en vente d’un bien. La visibilité en amont et à chaque étape de la préparation du projet est donc clé pour les agents immobiliers. Notre volonté est donc d’être ces 2,6 sites pour pouvoir mettre le professionnel en avant, auprès de ce particulier, à chaque fois qu’il ira chercher de l’information, tout au long de son parcours de vente.

Mon Podcast Immo : Avec la crise sanitaire les Français sont très anxieux. Consultent-ils plus qu’avant un site comme les vôtres pour se faire une idée de la valeur de leur patrimoine ?

Thibault Remy : Les Français étaient certes un petit peu stressé au début de cette crise. Aujourd’hui, nous constatons un vrai regain de confiance dans la dynamique du marché immobilier. Oui, ils ont consulté nos plateformes et ils vont pouvoir le faire de plus en plus, sur Meilleurs Agents mais aussi sur SeLoger et Logic-Immo pour se rassurer de la valeur de leur bien. Par ailleurs, nous observons récemment une hausse des prix puisque les acheteurs, eux aussi, reviennent.

Mon Podcast Immo : Logic-Immo et SeLoger ont lancé une offre duo pour les professionnels de l’immobilier. Votre offre Expérience Vendeurs peut-elle être considérée comme une offre trio ?

Thibault Remy : Effectivement, c’est une offre trio pour la partie qui concerne la mise en relation entre les particuliers vendeurs et les professionnels. Cette offre Expérience Vendeurs va être commercialisée par les équipes commerciales de Meilleurs Agents qui vont proposer aux professionnels d’être visibles sur l’ensemble des 3 plateformes via leur vitrine digitale. Dans cette vitrine, il sera possible de retrouver une profondeur d’informations : les avis clients, les biens vendus, une mise en avant des équipes, le savoir-faire de l’agence, pour pouvoir se distinguer auprès du particulier, pour que ce dernier contacte le professionnel et puisse signer un mandat.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui va changer au niveau des prix ?

Thibault Remy : Nous allons garder le même schéma de tarification que celui qui existait chez Meilleurs Agents : une tarification indexée à la performance apportée aux professionnels (le nombre de fois ou les particuliers verront votre agence, les contacts que vous pourrez avoir quand les particuliers vont cliquer sur votre vitrine agence et les différents moyens de rentrer en contact avec vous).

Notre audience cumulée compte désormais 22 millions de visiteurs uniques sur l’ensemble des trois plateformes. Nous permettons aux agents d’être visibles sur les 3 principaux sites immobiliers de référence pour les vendeurs puisque 3 vendeurs sur 4 réalisent une estimation sur l’une d’entre elles.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.