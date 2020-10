Thibault Remy : Nouveau président de Meilleurs Agents et d’Aviv Seller Group

Thibault Remy succède à Sébastien de Lafond à la tête de Meilleurs Agents. Présent depuis plus de 10 ans dans l’entreprise, il occupait précédemment le poste de Directeur Général Adjoint en charge des Finances.

En tant que Président, Thibault Remy a la responsabilité de faire grandir la plateforme Meilleurs Agents orientée 100% vendeurs qui compte aujourd’hui 320 collaborateurs. Thibault Remy prend également la tête d’Aviv Seller Group, nouvelle entité du groupe AVIV, filiale d’Axel Springer. Il sera en effet responsable du prolongement, à l’échelle européenne et méditerranéenne, du modèle de Meilleurs Agents, dont le succès repose notamment sur l’utilisation de la data science au service de la transparence du marché immobilier. Il aura ainsi pour mission de coordonner le développement du segment « vendeurs » des portails immobiliers du groupe : SeLoger et Logic-Immo en France, Immowelt en Allemagne, Immoweb en Belgique, et Yad2 en Israël.

Déployer le modèle à l’échelle européenne

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me lance dans cette nouvelle aventure. L’ambition est forte pour Meilleurs Agents qui a su, depuis plus de 12 ans, s’affirmer comme le partenaire des agents immobiliers et des particuliers vendeurs en France. C’est ce modèle unique, qui apporte transparence au marché immobilier, que nous souhaitons déployer à l’échelle européenne en capitalisant sur le savoir-faire des équipes Meilleurs Agents associé à l’expertise locale. Je suis convaincu que la puissance des plateformes d’Aviv Seller Group nous permettra de participer activement à la construction du marché immobilier de demain », déclare-t-il.

Sa vie, son oeuvre …

Thibault Remy (37 ans) est diplômé de HEC (2008). Il a débuté sa carrière chez BMW France, où il a notamment travaillé à l’identification de nouveaux sites et centres de distribution. Il a ensuite poursuivi sa carrière à New York, où il a accompagné un entrepreneur français dans la création de deux entreprises dans le secteur du luxe. Il rejoint ensuite un cabinet de conseil en stratégie et organisation, Ineum Consulting (devenu par la suite Kurt Salmon), où il est principalement intervenu auprès de directions financières. Il a enfin rejoint Meilleurs Agents au début de l’année 2010, soit près d’un an après la création de l’entreprise, qui comptait alors une vingtaine de collaborateurs. Il occupait jusqu’à présent le poste de directeur général adjoint – Finances.