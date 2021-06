J’aime mon proprio, un nouvel e-accompagnateur de vie locative

Vous êtes propriétaire ? J’aime mon proprio vous évite une gestion locative coûteuse et vous simplifie la vie. Explications …

Louer un bien immobilier peut être un véritable parcours du combattant, semé d’embûches et de mauvaises surprises. Côté locataire, on passe des heures à faire des recherches et on enchaîne les visites pour trouver la perle rare, souvent sans succès. Les propriétaires, quant à eux, doivent faire eux-mêmes le tri entre des dizaines de dossiers ou confier la location de leur bien à une agence, ce qui est coûteux.

Tout au long de ces démarches, propriétaires et locataires sont confrontés à une même problématique : celle de la confiance. Les propriétaires se demandent si les loyers seront toujours bien payés, et les locataires espèrent que leur propriétaire interviendra rapidement en cas de tracas. C’est pour simplifier le quotidien des propriétaires et des locataires que J’aime mon proprio a vu le jour.

Une plateforme qui humanise le processus locatif

J’aime mon proprio a pour vocation de supprimer les contraintes de la location pour les propriétaires comme pour les locataires en leur offrant un service de qualité avec des tarifs plus avantageux que ceux des agences immobilières, c’est l’ambition de J’aime mon proprio . L’équipe de la start-up se charge de rechercher un locataire pour un propriétaire, ou un bien pour un locataire. Elle s’occupe également de la rédaction du contrat de bail et des visites.

Une fois le bien loué, la start-up envoie les quittances et propose une médiation en cas de conflit. Elle a noué plusieurs partenariats avec des entreprises qui proposent des services utiles : AlloMarcel, pour les dépannages et la maintenance, Unkle, qui offre une garantie de loyer impayé aux propriétaires et se porte garant pour les locataires, et Papernest, qui facilite la paperasse du déménagement gratuitement, en prenant en charge les transferts de contrats.

Tous les biens confiés à J’aime mon proprio sont visibles dans la « Caverne des annonces » du site, avec des photos et des descriptions détaillées.

Un « matching » pour une relation de confiance entre les propriétaires et les locataires

J’aime mon proprio propose un service de matching qui s’appuie sur les profils remplis par les propriétaires et les locataires, dans lesquels ils peuvent indiquer leurs centres d’intérêt et leurs passions.

Une fois qu’un locataire a fait une demande, ou qu’un propriétaire a mis un bien à la location dans la « Caverne des annonces » de J’aime mon proprio, l’équipe de la start-up leur présente des dossiers qui leur correspondent réellement, pré-sélectionnés avec soin. Ce fonctionnement permet d’instaurer un socle de confiance immédiat, indispensable pour entretenir de bonnes relations sur la durée.

Une tarification avantageuse

L’autre atout mis en avant par J’aime mon proprio, sa tarification avantageuse : « À la signature du bail, locataires et propriétaires paient 20 % du loyer, soit deux fois moins que chez les agences traditionnelles. Pour les propriétaires, l’accompagnement locatif est également avantageux : les honoraires de J’aime mon proprio s’élèvent à 4 % du loyer, contre 10 % chez ses concurrents. »