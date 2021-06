Copropriété: Ce qu’il faut savoir sur les nouvelles règles à compter du 1er juillet

La loi ELAN impose désormais de mettre en conformité les règlements de copropriété et plus particulièrement les lots transitoires, les parties communes à jouissance privatives et les charges spéciales. L’état d’urgence sanitaire n’ayant pas été prorogé pour l’instant, le vote exclusivement par correspondance prendra fin au 1er juillet 2021. Enfin, le changement de syndic à l’initiative du conseil syndical apparaît plus compliqué qu’auparavant.