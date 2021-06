La FNAIM s’offre des spots TV pour valoriser les pros de l’immo auprès des 25-49 ans

Plus qu’un simple syndicat professionnel, notre « cube jaune » est un symbole professionnalisme, de sécurité et d’engagement auprès des Français et des pouvoirs publics

Avec sa nouvelle campagne de pub TV, la FNAIM veut valoriser l’expertise des pros de l’immo auprès du grand public.

Valoriser la marque FNAIM

Le message de ce nouveau spot TV est simple : derrière chaque « cube jaune » FNAIM se trouve un professionnel de l’immobilier, formé et passionné, prêt à accompagner les Français dans leurs parcours immobilier.

La campagne démarre avec une diffusion sur la chaîne TF1, en parrainage des « séries américaines » de 2e partie de soirée, du 7 juin au 4 juillet, garantissant près de 50 passages du spot.

À partir du 5 juillet, et également pour 4 semaines, le spot sera diffusé à l’occasion de « La météo des plages » de BFM TV, avec 200 apparitions.

Au total, plus de 48 millions de contacts avec la marque devraient être générés par cette première vague qui sera renforcée dans les mois à venir.

8 secondes pour faire craquer les 25-49 ans

D’une durée de 8 secondes, ce spot, au graphisme moderne, créé en motion design, s’articule autour de la signature « À la FNAIM, on fait plus que vous loger, on crée des coups de cœur ».

« Par cette campagne, nous souhaitons sensibiliser les Français aux rôles de nos agents immobiliers FNAIM. Plus que de simples techniciens ou commerciaux, ce sont des hommes et des femmes impliqués qui accompagnent les porteurs de projets immobiliers d’aujourd’hui et de demain. Nous savons l’importance d’un premier logement, plus qu’un simple toit, nous voulons offrir un coup de cœur », explique Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.