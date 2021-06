Kurt Viral (Selexium) : « Il est urgent d’investir dans l’immobilier »

Mon Podcast Immo reçoit Kurt Viral, directeur commercial de Selexium.

C’est le bon moment pour investir, et profiter de divers dispositifs de défiscalisation, selon Kurt Vural, Directeur commercial de Selexium, un groupe de conseil en gestion de patrimoine. Mon Podcast Immo fait le tour de la question dans ce nouvel épisode. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Si l’on fait le point sur les placements et la défiscalisation, où en est-on ?

Kurt Viral : Il est plutôt urgent d’acheter et d’investir dans l’immobilier. En effet, les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas, il faut profiter de l’effet levier du crédit pour acheter de l’immobilier. Si l’on pense à l’immobilier défiscalisant, qui ouvre droit une réduction d’impôts, il y a une vraie incitation fiscale de l’État. Si l’on prend le dispositif Pinel, nous savons qu’il a été reconduit jusqu’en 2024, il reste 2021 et 2022 pour conserver ces taux de réduction. Je vous conseille d’acheter dès maintenant pour trouver la perle rare ou quelque chose de très intéressant financièrement.

Mon Podcast Immo : Quels sont les autres solutions que vous pouvez recommander ?

Kurt Viral : Il existe plusieurs dispositifs, ceux liés à l’immobilier neuf, le Pinel étant le plus connu. Il y a aussi d’autres dispositifs qui permettent d’investir dans l’immobilier tout en réduisant ses impôts, et qui vont même utiliser votre imposition pour vous construire un patrimoine. Ces dispositifs concernent l’ancien rénové, par exemple, le dispositif Denormandie. Ce dernier permet d’acheter un bien immobilier ancien et de bénéficier d’une réduction d’impôts, à partir du moment où il est quasiment remis aux normes du neuf. Enfin, il existe des dispositifs qui s’adressent à une clientèle un petit peu plus aisée, puisqu’ils concernent des biens qui coûtent plus chers, comme le dispositif Malraux ou à la Loi Monument Historique (celle-ci permet de bénéficier de fortes réductions d’impôts en investissant dans des immeubles classés monument historique ou dans des secteurs de centre-ville de vieille ville). Que ce soit localement ou nationalement, il y a plusieurs dispositifs qui permettent d’utiliser son imposition pour se construire un patrimoine immobilier.

Mon Podcast Immo : Faut-il nécessairement être aisé pour pouvoir profiter de défiscalisation ?

Kurt Viral : Absolument pas, puisque le dispositif Pinel peut être accordé à partir de 2 500€ d’impôts payés par an. On parle d’incitation fiscale car l’intérêt est d’investir dans l’immobilier et grâce à une réduction d’impôts vous gagnez de l’apport dans votre achat immobilier. Si l’on va plus loin, il n’est pas nécessaire de payer des impôts pour acheter un bien immobilier, lorsque l’on investit dans l’immobilier, on compare les recettes (le loyer qui va entrer sur notre compte bancaire) et les « pertes » (les mensualités du crédit et les charges qui sortent de notre compte). L’avantage d’un dispositif défiscalisant est que vous allez bénéficier, en plus des loyers, de la part de réduction d’impôts, c’est l’État qui contribue à votre investissement.

Notre clientèle est composée de beaucoup de primo-accédants, c’est-à-dire des personnes réalisant leur premier investissement immobilier. Ces derniers sont très souvent des jeunes cadres qui commencent à payer des impôts, qui ont de quoi épargner chaque mois et qui veulent investir et acheter de l’immobilier locatif.

Mon Podcast Immo : Consulter un conseiller en gestion de patrimoine est-elle la meilleure solution lors d’un investissement immobilier ?

Kurt Viral : Tout à fait, et il faut en consulter un durant toute la chaîne de l’investissement locatif. En effet, en amont du choix d’un bien immobilier, il y a un intérêt pour les conseillers en gestion de réaliser la simulation financière personnalisée en fonction de la situation patrimoniale du client. Cela permet de chercher le bon montant d’investissement. Les conseillers sont là pour accompagner le résonnement de l’investisseur sur le choix du bien immobilier. L’avantage de contacter des conseillers est que ces derniers ont accès à la totalité du marché immobilier. En effet, Selexium n’est pas figé à un promoteur particulier, nous choisissons le bien immobilier qui correspond au mieux à la situation financière de nos clients, selon des critères que nous aurons définis ensemble.

Nous intégrons tous les services, en plus de cet accompagnement, nous proposons du courtage bancaire, ce qui consiste à trouver le meilleur prêt immobilier pour le compte de nos clients, nous assurons également la gestion locative durant toute la durée de détention du bien. En conclusion, il y a de gros avantages, pour un client, à passer par un spécialiste.

