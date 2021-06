Les 3 avantages de la visite virtuelle guidée pour l’acheteur et l’agent immobilier

Découvrez les 3 raisons d’utiliser la visite virtuelle guidée pour enrichir son parcours client

D’après une statistique de Zillow, 85% des futurs acquéreurs souhaitent effectuer une visite en ligne avant d’envisager une visite physique. Aujourd’hui, force est de constater que tout achat, quel qu’il soit, est précédé d’une recherche sur Internet. La raison ? Cela permet à n’importe quel acheteur de prévisualiser son achat pour s’informer sur ses avantages mais aussi sur ses inconvénients.

Lorsqu’on parle d’ un bien immobilier, la question se révèle encore plus importante car il s’agit d’un acte d’achat fort : on recherche le bien dans lequel on aimerait vivre. Qui n’a jamais eu envie de se projeter dans une maison, d’en visiter les recoins sans devoir se déplacer ?

Au-delà de cet atout qu’offre le digital, découvrez les expériences incroyables à vivre au travers de la visite virtuelle guidée.

Accompagner le rêve immobilier au démarrage

Dans 90 % des cas, un projet immobilier commence sur internet. Il arrive qu’au détour d’une conversation, un futur acheteur regarde ce que le marché immobilier propose.

L’heure suivante, il peut envisager de changer de cadre de vie en succombant au charme de quelques belles photos. Deux jours plus tard, il pense sérieusement à quitter son petit appartement deux pièces après avoir vu une visite virtuelle. L’acheteur peut alors immédiatement prendre un rendez-vous en ligne avec l’agent immobilier via son site ou le portail immobilier pour organiser sa première visite virtuelle guidée.

Pour l’agent immobilier, la visite guidée en ligne permet de mieux cerner le besoin et parfois même d’aiguiller la recherche de l’acheteur. En toute circonstance, cette expérience dépasse les attentes de l’acheteur et instaure une relation de confiance durable.



Des clients qui se projettent plus facilement

Outre ses avantages pratiques (organisation de visite facilité, réduction des déplacements…), la visite virtuelle guidée propose une expérience immersive. A l’aide du home staging, l’agent peut même suggérer un aménagement meublé pour optimiser l’espace. Lorsqu’un bien est en construction ou encore en chantier l’agent immobilier peut voyager de pièce en pièce et faire découvrir tout le potentiel d’un bien en quelques clics.

De cette façon, l’acheteur peut laisser libre cours à son imagination et voir son projet de vie prendre forme. De plus, il a le loisir de revoir le bien en ligne quand il veut et peut ainsi demander conseil à son entourage.



Gagner en temps et en efficacité

Lors d’une visite virtuelle guidée, l’agent immobilier peut présenter autant de biens qu’il le souhaite. L’acheteur ne montre pas de signe d’enthousiasme au premier bien ? Eh bien tant mieux, tout le monde gagne du temps et s’épargne la suite de la visite de rigueur lorsqu’il s’agit d’une visite physique. L’agent immobilier peut alors basculer sur un autre bien et davantage qualifier la recherche de l’acheteur. N’est-ce pas merveilleux ?

Ce qui est certain, c’est que la décision d’achat n’est jamais chose facile. Cependant la visite physique, lorsqu’elle est précédée de visites virtuelles, se conclut dans 80% des cas par une offre.

Nodalview vous permet de réaliser des visites virtuelles guidées en toute simplicité pour vendre efficacement et satisfaire au maximum les besoins de l’acheteur. Pour en savoir plus, visitez-nous et prenez rendez-vous pour une démo.