Immobilier Paris : Quel est l’impact de l’étage et d’un ascenseur sur le prix d’un appartement ?

Tous les biens ne se valent pas ! Etage, luminosité, agencement, vis-à-vis … Les critères qui influent sur le prix d’un appartement parisien sont nombreux. Et c’est parfois l’ascenseur qui mène la danse … Liberkeys fait le point sur l’impact de l’étage et d’un ascenseur sur le prix d’un bien immobilier à Paris.

Si la différence de prix d’un appartement se fait remarquer d’une ville à une autre, à Paris, cette règle s’applique aussi au sein du même immeuble et peut varier d’un étage à l’autre.

S’il y a un bien un point sur lequel tout le monde est d’accord, c’est que le rez-de-chaussée n’a pas du tout la côte. C’est le constat délivré aujourd’hui par Liberkeys, néo-agence immobilière, en menant une enquête sur l’influence de l’étage sur le prix d’un appartement. En effet, le prix d’un appartement en rez-de-chaussée enregistre une décote comprise entre 3,9 et 6 ,1 % par rapport à un même bien situé 2 étages plus haut (Le 2e étant l’étage de référence).

Un appartement situé au 6e étage sans ascenseur affiche une décote de 2,6%

Dans un immeuble sans ascenseur, l’étage le plus prisé est le 3e. Ceci s’explique par le fait qu’il soit généralement plus lumineux et reste plus ou moins accessible pour les moins sportifs d’entre nous. Dans ce type d’immeuble, la décote est amorcée à partir du 4e étage et continue de piquer du nez en remontant les marches, pour pointer à -2,6% aux abords du 6e et dernier étage.

L’ascenseur, une machine à remonter le prix !

A l’inverse, dans un immeuble avec ascenseur, le 5e étage est l’étage le plus convoité. En effet, Il abrite les appartements qui ont le plus la côte ! Un phénomène qui peut s’expliquer par le fait que dans la plupart des immeubles Haussmannien, cet étage est souvent mieux servi en termes de balcons.

Pour résumer : au jeu de « qui a le plus la côte », c’est l’ascenseur qui mène la danse.