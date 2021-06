Philippe Godet, nouveau directeur général du réseau de franchise immobilière Keymex

Philippe Godet, ancien directeur exécutif du fichier Amepi, a été nommé directeur général de Keymex. Sa mission : accompagner la structuration du groupe et accélérer son développement en France comme à l’international.

Après une première partie de carrière chez Henkel/Ecolab, Philippe Godet s’est ensuite tourné vers l’immobilier, d’abord dans le Groupe Guy Hoquet puis en qualité de Directeur Général du Groupe Victoria Key, enfin comme directeur exécutif du fichier Amepi.

Un homme de passions

Philippe Godet cultive également son attachement à sa région natale en dirigeant la maison Champagne Roze. Ce passionné qui vit l’entreprise comme une aventure collective a également couru le Paris/Dakar, Moscou/Pékin et de nombreux rallyes en solitaire moto et buggy.

Accélérer le développement de Keymex en France comme à l’international

Fort de ses vingt-cinq ans d’expérience managériale au service de groupes de tout premier plan, Philippe Godet rejoint Keymex Immobilier pour accompagner la structuration du groupe et de son organisation et ainsi accélérer son développement en France comme à l’international.

Plus de services pour le client

Tout comme Frédéric Simon, Président fondateur de Keymex, nouveau modèle de franchise immobilière en pleine croissance, Philippe Godet est convaincu de la nécessité de faire évoluer le métier de l’immobilier en offrant une large palette de services aux clients et en proposant un vrai parcours professionnel aux mandataires experts.

Le modèle de centres d’affaires articulés autour de multiples pôles : transaction, formation et réseau de partenaires dans tous les domaines liés à l’industrie immobilière (Rénovation énergétique, courtiers en prêt, diagnostiqueurs, notaire­­s, géomètres, déménageurs, architectes, …) correspond parfaitement à la vision de Philippe Godet sur l’immobilier de demain.

40 centres d’affaires en 2023 et une centaine en 2025

Aujourd’hui Keymex compte 22 centres d’affaires et plus de 800 mandataires experts en France. En tant que Directeur général, Philippe Godet aura pour mission de mailler encore davantage le territoire avec l’ambition d’implanter une franchise par mois dès 2022 et d’asseoir la marque Keymex dans l’hexagone. Son objectif, compter une quarantaine de centres d’affaires en 2023 et une centaine en 2025.

« J’apporte avec moi plusieurs ambitions : multiplier les ouvertures de centres à travers la France et à l’international, accroître les partenariats pour que nos clients finaux bénéficient d’une qualité et d’une diversité de services toujours plus grande, faire rayonner la marque Keymex. Ces ambitions sont fortes mais se résument simplement : faire de Keymex LA référence de l’industrie immobilière», conclut Philippe Godet.