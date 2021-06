Joao Cardoso (Lovys) : « Une protection complète et une assurance emprunteur 100% digitale »

Mon Podcast Immo reçoit Joao Cardoso, Fondateur et PDG du néao-assureur Lovys

Joao Cardoso, Fondateur et PDG du néo-assureur Lovys nous présente son assurance emprunteur, conçue avec Assurly, et nous parle des méthodes de travail de sa startup, qui s’appuie énormément sur les retours et les demandes de ses clients pour créer de nouveaux produits.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qu’une néo-assurance ?

Joao Cardoso : Une néo-assurance est bien plus qu’une assurance 100% en ligne. Chez Lovys, nous avons créé une offre d’assurance tout en un pour afin de permettre aux clients d’avoir une vision d’ensemble et de gérer facilement leurs besoins.

Mon Podcast Immo : Qu’entendez-vous par « offre tout en un » ?

Joao Cardoso : Contrairement à une assurance traditionnelle, les clients Lovys payent un seul abonnement mensuel pour l’ensemble de leurs protections. Notre offre est flexible et transparente.

L’objectif est de rendre la protection et la gestion de protection plus simple pour nos clients.

Mon Podcast Immo : Vous vous êtes associé avec Assurly afin de proposer une assurance emprunteur…

Joao Cardoso : Exactement. Avant de lancer une nouvelle offre telle que l’assurance emprunteur, nous demandons systématiquement l’avis et les besoins de nos clients.

Grâce à des enquêtes et des entretiens avec nos clients, nous avons déterminé qu’ils souhaitent bénéficier d’un produit simple, flexible et s’achetant en ligne. Notre but est de fournir une réponse concrète et efficace aux besoins du client.

Les assurances emprunteur sont très souvent fournies par les banques, avec des marges élevées pour contrebalancer la chute du coût des prêts de ces dernières années.

Pour les clients il est important de trouver ces mêmes produits à des conditions avantageuses.

Lovys créé une offre qui reprend la simplicité souhaitée par le client, une interface 100% en ligne et qui permet de réaliser une épargne conséquente.

Mon Podcast Immo : Les banques proposent-elles des assurances habitation beaucoup plus souvent que les assureurs ?

Joao Cardoso : Pour les banques le « cross selling » d’assurance emprunteur est très important afin de créer de la marge. Il y une réelle concurrence au niveau des prêts mais, souvent, les clients comparent ces prêts mais pas les assurances emprunteurs. De cette manière les banques réalisent des marges importantes.

Le public comprend cet enjeu, surtout depuis que les débats sur le pouvoir d’achat sont d’actualités. Si l’on souhaite fournir une interface unique 100% en ligne pour la totalité des assurances Lovys, il faut que nous donnions une réponse claire à nos clients.

Mon Podcast Immo : Comment avez-vous conçu votre assurance emprunteur ?

Joao Cardoso : La grande différence d’une start-up, avec une entreprise traditionnelle, est que nous avons une base de données nous permettant de connaître facilement nos clients, de lancer des enquêtes…

Lovys avait un ensemble d’enjeux au lancement de cette offre. Il fallait satisfaire les problématiques des clients avec l’assurance emprunteur en simplifiant le produit. La majorité de nos clients ayant déjà acheté une assurance de ce type au moment du prêt, il nous fallait trouver une solution pour faciliter le changement d’assurance.

Le produit que nous avons conçu avec Assurly est large en termes de couverture, afin de faciliter le changement d’assurance d’un client ayant fait un prêt et déjà choisi une assurance emprunteur avec une banque et que notre assurance soit acceptée par cette dernière.

Il faut avoir une large couverture afin de donner une réponse au plus grand nombre.

