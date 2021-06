Entre guinguette à vélo et road trip dans les vignes… Passez vos vacances dans Les Mauges !

Dans la Vallée de la Loire, entre Nantes et Angers, Les Mauges invitent à des vacances gourmandes et des promenades authentiques pour des moments de contemplation… et de dégustations ! Avec la garantie de vivre des expériences inédites, loin des séjours touristiques tout compris, trop attendus…

Les Mauges, entre Nantes et Angers, se découvrent avec lenteur, avec goût, pour apprécier ses crus et ses produits du terroir. Et après avoir sillonné la Route des vins Panoramas de Loire, quoi de mieux que de terminer sa journée dans une de ses guinguettes le long du fleuve à Vélo…

Les Mauges restent encore une terre inconnue pour beaucoup de touristes français et étrangers bien qu’elle jouisse d’une certaine réputation liée à son histoire, son dynamisme économique et ses incroyables panoramas sur le fleuve royal, sans doute parmi les plus beaux de la Vallée de La Loire.

Les Mauges sont également un territoire de vignoble, qui invitent à de jolies balades à la rencontre de vignerons passionnés, disponibles et qui pour certains proposent même une pause gastronomique au cœur de leurs vignes. En soirée, après en avoir pris plein les yeux et les papilles, c’est une halte bien méritée qu’on peut savourer entre amis ou en famille dans l’une de ces guinguettes qui connaissent un succès grandissant dans cet attachant territoire préservé de la foule, à moins d’une heure de Nantes, Angers et Cholet…

Road trip dans les Mauges, entre vignobles et panoramas majestueux sur La Loire…

Si les Mauges se découvrent volontiers à vélo le long de La Loire sur plus d’une quarantaine de kilomètres, de Champtoceaux à Montjean sur Loire en passant par Saint Florent le Vieil, Petite Cité de Caractère, son vignoble est quant à lui davantage accessible en véhicule motorisé. Et les options sont éclectiques !

Sur cette Route des vins si bien nommée « Panoramas de Loire », qui constitue une boucle de près de 80km, on peut au choix opter pour une balade à moto, en voiture de collection ou bien encore en van avec pour ce dernier le plaisir de s’arrêter au milieu des côteaux ou en bord de Loire… pour y passer la nuit. Une occasion unique pour s’immerger complétement dans ce terroir authentique et profiter du coucher de soleil sur le vignoble ou sur le fleuve royal…

A la découverte de cette route des vins et de ses crus : le Malvoisie, le Champtoceaux, le Muscadet…

Une douzaine de domaines viticoles s’offre au promeneur qui aura la possibilité de découvrir au moins trois crus. Tout d’abord, il est indispensable de goûter le Malvoisie, l’appellation du coin ! Ce pinot gris à la robe dorée est la pépite des Mauges. Unique en France, le Malvoisie représente une petite aire d’appellation encore confidentielle et offre des arômes fruités délicieux. Ensuite, on optera pour le Champtoceaux. Elevé sur lie un minimum de 17 mois, ce vin blanc sec AOP Coteaux de la Loire est le petit dernier des crus sur ce territoire. C’est un vin de garde qui surprend. Enfin, on terminera par le Muscadet. Le relief en coteaux procure une tonicité à ce vin, tout comme la Loire qui passe non loin des vignes lui apporte une fraîcheur iodée aux notes citronnées qui se marie idéalement avec un poisson de Loire. Envie de vous laisser porter ? L’Office de Tourisme Ôsez Mauges s’occupe de tout avec son Séjour Vins & Loire.

Balade dans les vignes et pique-nique gastronomique au Domaine des Galloires

Depuis 7 générations, la famille Toublanc cultive les terres et les vignes sur les coteaux qui surplombent la Loire, offrant aux visiteurs des points de vue remarquables… Le domaine de 52 ha est planté principalement en Gamay, Melon, Malvoisie, Cabernet Franc et Chenin blanc.

D’avril à septembre, la famille de vignerons ouvre son domaine pour une promenade bucolique d’1h30 en proposant un livret pédagogique qui explique l’histoire et la topographie du site. Outre la dégustation des différents vins, dont le Malvoisie, le visiteur a la possibilité de réserver en amont un pique-nique gastronomique réalisé par Christophe Crand, chef cuisinier à Champtoceaux. Le panier garni comprend des produits locaux, frais et de saison. Des tables installées au cœur des vignes permettent de profiter pleinement de cette expérience gourmande

De jour, le bistrot guinguette Le Marie-Louise pour y gouter, entre autres sa tartine !

Concerts, spectacles…,les guinguettes des Mauges offrent des animations

Pour la saison estivale 2021, Les Mauges vont compter pas moins de quatre guinguettes, du jamais vu entre Montjean sur Loire et Bouzillé ! Une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui veulent profiter du grand air et des longues soirées d’été après ces longs mois de confinement… Ces guinguettes ont pour point commun d’être toutes situées sur le parcours de La Loire à Vélo et partagent le même goût pour la convivialité et la promotion des vins et produits du terroir. A chacune ses propres animations, concerts, spectacles… à retrouver sur leurs sites internet ou leurs réseaux sociaux.

La guinguette Au bout de l’île à Montjean sur Loire est située tout au bout de l’Île de Chalonnes, la plus grande île de Loire. La famille Bellanger y reçoit dans un cadre champêtre et y propose sa fameuse friture d’anguilles de Loire pêchées à seulement quelques encâblures. On peut y rester coucher soit en chambres d’hôtes ou yourtes mongoles. De nombreuses animations rythment la saison estivale pour cette guinguette labélisée éco-table. Toujours à Montjean, non loin du Symposium des sculptures monumentales qui se déroulera cette année du 8 au 18 juillet, se trouve le bistrot guinguette Le Marie-Louise. Sa spécialité ? La tartine… Marie-Louise composée de pain de campagne, de pommes d’un producteur du coin, d’une compoté d’oignons, de noix et roquefort… Un régal !

Ouverte à partir du 26 juin face à la Loire à Saint Florent le Vieil, la nouvelle guinguette le Fish&sheep porte bien son nom : du poisson de Loire fourni par les jeunes pêcheurs Matthieu Perraud et Nicolas Guerin, et du mouton cuisiné en kefta de Rachel, agricultrice installée à la Ferme de l’Audace. Et comme dessert ? Les glaces de la chocolaterie Cosme produites à moins de 2km… Enfin, le camping guinguette Les Babins réunit chaque été campeurs et promeneurs les pieds dans l’herbe à Bouzillé et proposent les Vendredis de l’été, une programmation éclectique intergénérationnelle.

De nuit, la guinguette Au bout de l’île, située tout au bout… de l’Île de Chalonnes

De jour, le bistrot guinguette Le Marie-Louise pour y gouter, entre autres sa tartine !