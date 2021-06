Achat immobilier neuf : quelles en sont les étapes ?

Un achat immobilier neuf repose sur différentes étapes allant de la définition du budget à la livraison du logement.

Comment se passe un achat immobilier neuf ?

Lorsque l’on souhaite acheter un bien immobilier neuf, différentes étapes seront à prendre en compte avant de pouvoir poser ses valises ou mettre son bien en location. Ces dernières seront décisives afin que le projet soit un succès et iront donc de la définition du budget à la livraison du bien. Alors comment se passe un achat immobilier neuf ? À quoi faut-il prêter attention pour concrétiser son projet de la meilleure manière possible ? Réponses !

Définir un budget et obtenir un financement

Avant même d’envisager un achat immobilier neuf, il convient de connaitre le budget dont on pourra bénéficier. Dans la somme que l’on souhaitera obtenir auprès d’un organisme de crédit, il faudra compter le budget relatif à l’achat du bien en lui-même qui correspond donc au prix de vente du logement, la TVA et les frais d’acquisition, soit les frais de notaire et les taxes. Prévoir une petite marge supplémentaire peut aussi être pertinent en cas de besoin.

Le calcul de son budget soit de la somme qu’il sera possible d’emprunter se fera à partir de ses possibilités financières. Il existe plusieurs outils de simulation en ligne qui vont permettre de se faire une première idée de la somme qu’il sera possible d’emprunter. Cela étant, pour obtenir une réponse fiable et plus définitive, il faudra faire appel à un conseiller que l’on pourra solliciter dans une banque ou un organisme de prêt. Ce dernier va prendre en compte le profil de la ou des personnes qui souhaitent emprunter, le montant et la fiabilité de leurs revenus, les garanties qui peuvent être apportées, la présence d’un apport, etc. En prenant en compte ces éléments, il pourra donc faire une proposition de crédit. Généralement, il est conseillé de solliciter plusieurs organismes de prêt afin de comparer les offres et de choisir celle qui répondra le mieux à ses attentes.

Rechercher le bien souhaité

Une fois que l’on aura connaissance du budget que l’on peut allouer à son projet, il est alors possible d’entamer les recherches qui permettront de trouver le bien souhaité. Il peut s’agir d’un bien à construire auquel cas ce sont les plans et simulations proposés par le promoteur qui permettront de se faire une idée ou d’une maison déjà construite en attente d’un premier acheteur. Quelle que soit la solution recherchée, être accompagné par un professionnel de l’immobilier peut permettre de gagner du temps et de plus facilement trouver le bien recherché.

Une fois le bien souhaité choisi, il sera possible de signer le contrat de réservation chez le promoteur dans le cas d’un bien à construire. La date de livraison est notamment mentionnée dans le contrat et l’acheteur va alors verser au maximum 5% du montant de l’achat. Ensuite, c’est l’acte de vente qui peut être signé et ce sera aussi le cas en ce qui concerne l’achat d’un logement déjà construit. La signature de l’acte de vente est aussi le moment de verser l’intégralité du montant du bien (plus d’informations sur le sujet ici).

La livraison du bien

Une fois l’acte de vente signé, le bien peut alors être construit et se devra d’être livré en respectant la date qui aura été décidée sur le contrat de réservation. L’acheteur pourra alors le découvrir et faire appel à différentes garanties s’il se trouve que le bien a des défauts.

En ce qui concerne un bien déjà construit, l’acheteur aura la possibilité d’y entrer dès la signature de l’acte de vente puisque c’est à cette occasion qu’il récupèrera les clés du bien.