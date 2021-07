Cédric Lavaud (Fichier AMEPI) : « Le Fichier AMEPI appartient aux agents immobiliers »

Olivier Alonso et Cédric Lavaud veulent donner plus de force aux agents immobiliers avec le fichier AMEPI

Cédric Lavaud président du Fichier AMEPI présente sa feuille de route et sa stratégie au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que le fichier AMEPI ?

Cédric Lavaud : Le fichier AMEPI est une association qui permet à tous les professionnels, agents immobiliers, professionnels de l’intermédiation immobilière, de pouvoir partager leurs mandats exclusifs de façon à permettre aux clients acquéreurs d’avoir une base de l’ensemble des mandats de leur territoire et de les partager avec leurs confrères. De plus, le fichier AMEPI permet à un client vendeur de bénéficier d’un interlocuteur, son agent immobilier, et d’avoir une force démultipliée par rapport à ce partage de fichiers.

Mon Podcast Immo : Le fichier AMEPI a un double impact pour le professionnel et pour le vendeur ?

Cédric Lavaud : Oui, il a un impact très important par rapport à la modernité et au dynamisme de la profession. Les vendeurs ont accès à une force de vente globalisée tout en choisissant leurs agents immobiliers, et les acquéreurs bénéficient de toute l’offre d’un territoire grâce au fichier AMEPI implanté sur toute la France.

Si vous avez un bien à vendre, il vous suffit d’aller voir un agent immobilier du fichier AMEPI, et tous les agents faisant partie du fichier AMEPI pourront vendre votre bien.

Mon Podcast Immo : Quels sont les avantages pour un professionnel ?

Cédric Lavaud : L’adhésion au fichier AMEPI permet d’accéder à un stock beaucoup plus large que les mandats qu’il possède dans son propre portefeuille. En effet, il bénéficie de la totalité des mandats de ses confrères, ce qui lui permet de répondre plus facilement à ses clients acquéreurs pour leur trouver le bien idéal tout en maintenant la relation avec ses clients.

Mon Podcast Immo : De plus en plus d’acteurs apparaissent sur le marché du partage de mandat. Quelle est la singularité du fichier AMEPI ?

Cédric Lavaud : Notre singularité est que nous n’avons pas de concurrence au niveau du fichier AMEPI. Notre association appartient aux professionnels de l’immobilier et c’est la seule qui fonctionne. Il y a 4 000 agents immobiliers sur tout le territoire, des agents utilisateurs et animateurs de cette solution.

Le fichier AMEPI va au-delà d’une solution digitale et d’un outil, c’est aussi un ensemble de groupes locaux animés par des présidents bénévoles, des adhérents qui se réunissent entre conseillers, entre patrons d’agence. Le fichier AMEPI c’est encore le soutien des bénévoles par une vingtaine de personnes du siège, afin de faire fonctionner l’association.

Mon Podcast Immo : Vous êtes président du fichier AMEPI depuis quelques semaines. Comment voyez-vous votre mission ?

Cédric Lavaud : Jusqu’à présent, nos prédécesseurs se sont concentrés à faire en sorte que le fichier AMEPI soit organisé pour qu’il puisse avoir un fonctionnement global. Aujourd’hui, le conseil d’administration a décidé de redonner le pouvoir de fonctionnement et la latitude au terrain. En effet, sur le terrain, les territoires sont tous différents et les marchés évoluent. Nos adhérents peuvent décider d’utiliser le fichier AMEPI selon leur culture et la réalité de leur territoire et de leur marché. Ils vont pouvoir adapter l’outil sur-mesure.

Mon Podcast Immo : Comment ?

Cédric Lavaud : Les adhérents doivent faire appliquer les règles communes, mais peuvent les adapter à leur réalité. Prenons l’exemple du partage des honoraires. Les adhérents peuvent choisir dans leur groupe d’animation locale du fichier AMEPI (appelé Alfa) la quote-part d’honoraires qu’ils vont décider de partager entre celui qui rentre le mandat et celui qui vend le bien. Cette décision est propre à chaque territoire, chaque Alpha peut avoir une décision différente. Le fichier AMEPI reporte ces particularités sur d’autres sujets au niveau du règlement.

Mon Podcast Immo : Combien avez-vous d’adhérents ?

Cédric Lavaud : Nous comptons 20 000 utilisateurs répartis en 4 000 agences immobilières.

Mon Podcast Immo : Les mandataires peuvent-ils bénéficier de cette solution ?

Cédric Lavaud : Non. Aujourd’hui, le fichier AMEPI est destiné à des agents immobiliers organisés dans des agences immobilières dans lesquelles le porteur de la carte professionnelle est en présentiel avec ses collaborateurs. Les adhérents au fichier AMEPI doivent de surcroit, donner l’autorisation de se faire contrôler ainsi que leur registre des mandats. Les réseaux de mandataires ne sont pas en capacité, par rapport à leur organisation centralisée, de pouvoir répondre aux exigences du fichier AMEPI.

Mon Podcast Immo : Combien ça coûte ?

Cédric Lavaud : Adhérer au fichier AMEPI coûte moins de 100 € par mois. Ce prix dérisoire est volontaire puisque notre outil ne repose pas sur un modèle marchand. Le fichier AMEPI a été inventé par des professionnels de l’immobilier pour que les professionnels puissent être ultra compétitifs sur leur secteur d’activité.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs de développement ?

Cédric Lavaud : Nous avons la capacité de doubler le nombre d’agences immobilières adhérentes. Les agents immobiliers sont demandeurs, la profession est prête à s’intégrer dans des fichiers de partage de mandats exclusifs. Elle a besoin d’être rassurée sur le fait qu’elle peut user de cet outil, qui lui appartient, comme bon lui semble. Nous devons faire en sorte que les agents immobiliers soient satisfaits de cette solution et qu’ils puissent performer et satisfaire leurs clients dans l’intermédiation professionnelle immobilière. Nous n’avons d’objectifs en terme de délais. Nous donnerons le temps nécessaire pour réussir à convaincre les non-adhérents de l’importance d’adhérer au fichier AMEPI pour l’avenir de la profession.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.