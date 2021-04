« L’avenir de l’immobilier, c’est le partage du mandat exclusif ! », Pierre Arnaud Mazzanti, THE DOOR MAN

"On peut être coiffeuse, professeure de piano, et mandataire immobilier !" Pascal Beuvelet, The Door Man

Fondateur du réseau de mandataires immobiliers THE DOOR MAN, Pierre Arnaud Mazzanti bouscule les codes de la collaboration entre professionnels de l’immobilier.

MySweet’Immo :Comment est né votre concept du partage du mandat exclusif PREMIUM ?

Pierre Arnaud Mazzanti : Franchisé Century 21 durant 20 ans, puis directeur national du fichier AMEPI, je sais que le mandat exclusif est un formidable outil de vente profitable aux clients vendeurs, acquéreurs mais aussi à l’Agent immobilier. Je sais aussi que la puissance de vente d’un mandat exclusif peut être décuplée si ce mandat est partagé à tous les professionnels immobiliers sans distinction comme c’est le cas aux Etats- Unis avec le Multi Listing Services (MLS). Aussi, lorsque j’ai fondé le réseau national immobilier THE DOOR MAN, j’ai décidé de développer une stratégie et une politique de conquête nationale unique : Partager systématiquement, et sans discrimination, 1OO% de nos mandats exclusifs baptisés « PREMIUM » à tous nos confrères professionnels qu’ils soient agents immobiliers ou mandataires indépendants.

Comment réussissez-vous cette performance ?

Pierre Arnaud Mazzanti : THE DOOR MAN est l’un des derniers arrivants parmi les plus de 130 réseaux de mandataires immobiliers actuellement en activité. Aussi, nous bénéficions de toutes les extraordinaires avancées technologiques en matière de digitalisation.

Avec notre SSII nous avons développé notre propre logiciel « KwerKey ». Cinq ans d’investissement pour mettre au point un logiciel d’une efficacité redoutable qui permet à la fois d’effectuer toutes les actions métier, de la prise de mandat jusqu’à la facturation des honoraires et paiement des commissions, mais aussi un logiciel de facturation et main courante automatiques ainsi qu’un outil de mesure de la performance en temps réel pour nos Agents Mandataires en Immobilier (AMI) et leurs Agents MASTER.

Comment diffusez-vous vos mandats PREMIUM à vos confrères ?

Pierre Arnaud Mazzanti : C’est très simple et très rapide. Dès lors qu’un propriétaire signe un mandat PREMIUM, l’AMI THE DOOR MAN utilise l’application de géolocalisation KwerKey qui identifie les professionnels (agences immobilières vitrées, études notariales réalisant des transaction et mandataires immobiliers indépendants) à proximité. Avec l’accord du vendeur une délégation de mandat leur est adressée les informant que nous avons un bien à vendre sur leur secteur.

C’est une réalité quotidienne simple et efficace : notre outil de digitalisation permet de réaliser cette prouesse technique en un simple clic !

Bien sur toutes les informations concernant le bien sont publiés sur note site et sont donc accessibles en permanence par nos confrères via un compte personnel dont ils disposent au sein de Kwerkey.

Quels sont les avantages pour le vendeur et le professionnel immobilier partenaire de travailler avec le réseau THE DOOR MAN ?

Pierre Arnaud Mazzanti : Les avantages sont multiples pour tous les intervenants. Avec le mandat PREMIUM, le client vendeur a comme unique interlocuteur son AMI THE DOOR MAN qui se charge de piloter la promotion du mandat PREMIUM auprès des professionnels immobiliers autour du bien. Le vendeur est donc certain que son bien est proposé à des conditions strictement identiques.

Pour nos confrères, Agents immobiliers, Notaires réalisant des transactions, et Mandataires immobiliers, c’est l’accès immédiat à un bien à vendre. C’est l’opportunité de checker leurs fichiers acheteurs respectifs pour réaliser des ventes additionnelles.

N’oublions jamais que l’initiateur de la vente c’est le client vendeur et c’est bien grâce à lui une notre profession d’Agent immobilier existe. Dès lors, il mérite toute notre attention et nous devons nous attacher à lui offrir les services les plus efficaces pour qu’il nous confie son bien à la vente.

Grâce à notre mandat PREMIUM nous avons un taux d’exclusivité de plus de 50% à la rentrée du mandat, avec un taux de transformation inférieur à 1 sur 2. Ces résultats consolidés sont tout simplement exceptionnels pour un réseau à dimension nationale. Ils sont obtenus avec le partage !