Gagnez une nuit à un euro dans une mini-maison de verre au cœur des volcans d’Auvergne !

Nous sommes ravis de nous associer à Volvic et à Kilian pour proposer ce séjour exceptionnel et unique à deux couples de voyageurs qui vont avoir la chance de séjourner dans l'un des plus merveilleux parcs naturels que la France ait à offrir au monde. L'année écoulée a démontré combien la connexion avec la nature est indispensable pour se régénérer et gérer le stress. A ce titre, les nombreux parcs naturels français offrent des possibilités infinies pour tous.

Airbnb et Volvic s’associent pour proposer un séjour dans une mini-maison de verre installée, spécialement pour l’occasion, au cœur de la chaîne des volcans d’Auvergne. Les gagnants seront accueillis par Kilian Jornet, star du trail-running et quintuple champion du monde de ski-alpinisme. Soyez les premiers à réserver !

Le site naturel chaîne des Puys et faille de la Limagne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, accueillera ce séjour exceptionnel le temps d’une nuit.

Les heureux occupants seront accueillis par Killian Jornet, quintuple champion du monde de ski-alpinisme. Les réservations pour ce séjour qui se déroulera le 18 septembre 2021 prochain s’ouvriront le 19 juillet 2021 à 9h sur la base du premier arrivé, premier servi.

L’occasion de découvrir la chaîne des volcans d’Auvergne depuis son lit

Les voyageurs passeront la nuit, entourés de 80 volcans dans un « LUMIPOD », un concept unique de mini-maison mêlant espace intérieur et extérieur à travers des verrières courbes et coulissantes offrant une vue panoramique à 180°. Au prix de 1€, la nuit à la célèbre source d’eau minérale naturelle de Volvic comprend :

Un appel vidéo de bienvenue de Kilian Jornet.

Une visite guidée par l’équipe sur place pour découvrir la richesse de la biodiversité du parc naturel,

Un somptueux dîner pour deux personnes, préparé par le chef étoilé Adrien Descouls.

Une séance matinale privée de yoga avec une vue imprenable sur le lever du soleil sur le pic du volcan.

Une randonnée au cœur des volcans conçue par Kilian Jornet, ambassadeur mondial de Volvic et hôte sur Airbnb

Un vol en montgolfière avec vue sur les volcans de la Chaîne des Puys.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est, à cet égard, un véritable terrain de jeu pour les amoureux de la nature

Afin de permettre aux visiteurs de se détendre, de se ressourcer et de renouer avec la nature, l’ensemble des activités proposées seront à la fois énergisantes et réparatrices. Les visiteurs se verront aussi offrir la possibilité d’en apprendre davantage sur la façon dont les volcans sont nécessaires aux écosystèmes naturels essentiels.

Alors que de plus en plus de voyageurs cherchent à se reconnecter avec les grands espaces, les parcs naturels offrent une source d’inspiration intarissable aux amateurs d’aventure. Ainsi, sur Airbnb, les recherches pour des annonces situées à proximité de parcs naturels français ont connu une forte augmentation par rapport à la même période en 2019. La région Auvergne-Rhône-Alpes est, à cet égard, un véritable terrain de jeu pour les amoureux de la nature.

Se ressourcer et se reconnecter à la nature …

« Après une année passée en intérieur, les voyageurs ont plus que jamais besoin de se reconnecter à la nature. Beaucoup d’entre nous sont dans l’attente de pouvoir prendre une pause et ressentent ce besoin de déconnexion. Ce séjour dans la région de Volvic est sans aucun doute la meilleure façon d’y parvenir, déclare Shweta Harit, vice-présidente mondiale du marketing chez Volvic. Nous sommes ravis d’offrir, grâce à ce partenariat avec Airbnb, une expérience unique aux amoureux de la nature. Nous espérons que cette expérience permettra aux voyageurs de prendre conscience de ce que la nature peut leur offrir.»

Et Emmanuel Marill, Directeur EMEA chez Airbnb, d’ajouter : « Nous sommes ravis de nous associer à Volvic et à Kilian pour proposer ce séjour exceptionnel et unique à deux couples de voyageurs qui vont avoir la chance de séjourner dans l’un des plus merveilleux parcs naturels que la France ait à offrir au monde. L’année écoulée a démontré combien la connexion avec la nature est indispensable pour se régénérer et gérer le stress. A ce titre, les nombreux parcs naturels français offrent des possibilités infinies pour tous. »

Toutes les mesures de sécurité sont strictement conformes aux directives locales liées à la pandémie Covid-19

Les voyageurs qui souhaitent participer doivent s’assurer qu’ils seront en mesure de se conformer aux règles et règlements de sécurité liées aux voyages internationaux et à la COVID de leur pays de résidence. Afin de limiter les possibilités de contamination, les participants devront apporter la preuve qu’ils vivent dans le même logement. Les voyageurs peuvent être rassurés : le personnel sur place s’est engagé à suivre le processus de nettoyage amélioré en cinq étapes d’Airbnb. Les voyageurs sont responsables de leurs propres déplacements vers et depuis Volvic.