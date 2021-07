Immobilier Paris : Bécarré réalise une résidence de haut standing dans le 17e

Bécarré a su proposer un projet ambitieux dans la capitale, en démolissant l’ancien bâti et en construisant une nouvelle résidence mixte de qualité située à l’angle du passage Legendre et de l’avenue de Saint-Ouen. L’étroit soutien de la mairie du 17e arrondissement a été important pour la réalisation de ce projet.

Pas simple de construire du neuf à Paris … Une résidence, conçue par l’architecte Renaud Caen, verra le jour au pied de la station de métro Guy Moquet (ligne 13), à l’angle du passage Legendre et de l’avenue de Saint-Ouen, dans le 17e !

Construire du neuf en France est devenu de plus en plus complexe ces dernières années : les promoteurs doivent faire face à l’opposition de l’étalement urbain et de la densification des centres. A Paris, s’ajoutent la rareté du foncier et les surfaces constructibles relativement petites. C’est dans ce cadre que Bécarré a réussi le pari de construire une résidence mixte de 25 logements sur un terrain de 328 m² acquis en 2018. Le nouveau programme propose 18 logements en accession libre et 7 logements gérés par le bailleur parisien, RIVP.

Répondre à la demande des Parisiens …

Le promoteur indépendant Bécarré, membre du groupement des Promoteurs du Grand Paris, démarre les travaux de sa nouvelle résidence dans le 17e arrondissement de Paris. Avec l’aide des élus locaux, cet ancien immeuble résidentiel R+2 de 8 logements va faire place à une résidence R+7. Comme dans l’ancien bâti, un local d’activité sera intégré au pied de l’immeuble.

« Bécarré a su proposer un projet ambitieux dans la capitale, en démolissant l’ancien bâti et en construisant une nouvelle résidence mixte de qualité située à l’angle du passage Legendre et de l’avenue de Saint-Ouen. L’étroit soutien de la mairie du 17e arrondissement a été important pour la réalisation de ce projet », commente Matthias Bertetto, Directeur Général de Bécarré.

Un programme mixte parisien

Soutenu activement par la mairie du 17e arrondissement, Bécarré conçoit un immeuble de 7 niveaux situé à l’angle du passage Legendre et de l’avenue de Saint-Ouen. La résidence, conçue par l’architecte Renaud Caen, du cabinet ACP architecture, s’intègre harmonieusement dans son environnement, mêlant qualité et sobriété des lignes et des matériaux.

Composée de 25 logements, du studio au 5 pièces, la « Villa Legendre » propose des espaces à vivre lumineux. Plusieurs appartements bénéficient de balcons et terrasses. Le programme est complété d’un commerce en pied d’immeuble d’une surface de 214 m² en rez-de-chaussée, et de 68 m² en sous-sol.

Une résidence en plein cœur du renouveau

Au pied de la station de métro Guy Moquet (ligne 13), la résidence occupe une position stratégique au nord-ouest de la capitale. L’essentiel des services est facilement accessible : marchés, commerces, supermarchés, établissements scolaires, restaurants, médecins, pharmacies, de nombreux squares.

Cette partie du 17e arrondissement connaît depuis quelques années l’aménagement de grands projets immobiliers tels que la rénovation et la valorisation du quartier des Batignolles et la construction du Tribunal de Paris. L’offre en transports en commun se développe également : prolongation des lignes 14 et T3, modernisation du RER C, nouvelles liaisons ferrées, etc.

Fiche technique

Nombre de logements : 25, du studio au T5 (cave pour chaque logement)

Surface commerciale : 214 m² en rez-de-chaussée et 68m² en sous-sol, soit une surface totale de 282 m²

Promoteur : Bécarré

Architecte : ACP architecture

Maîtrise d’Œuvre d’Exécution : AMOPRIM/AMODEV

Architecte d’intérieur : Julie Zuber

Notaire : Olivier Duparc & Charlotte Krys

Bailleur social : RIVP

Partenaire bancaire : SOCFIM

Entreprise de démolition : SOFRAT

Démarrage des travaux : T2 2021

Livraison prévisionnelle : T2 2023