Immobilier Paris 17e : Bécarré lance la commercialisation des 26 appartements de la Villa Legendre

Le promoteur indépendant francilien Bécarré, membre des Promoteurs du Grand Paris, annonce la commercialisation de sa nouvelle résidence de prestige « Villa Legendre » dans le 17e arrondissement de Paris.

Un angle urbain à dessiner

Au cœur d’un arrondissement vivant, «Villa Legendre» dévoile le meilleur des deux visages de Paris, patrimonial et contemporain. Dessinés par Renaud Caen du cabinet ACP architecture, les 26 appartements, du studio au 5 pièces, qui composent la résidence commercialisée par le promoteur Bécarré proposent des espaces à vivre lumineux et habilement conçus.

Au-delà d’un intérieur au plan optimisé, plusieurs appartements bénéficient de balcons et terrasses accessibles depuis les pièces de vie ou les chambres, qui sont autant d’occasions d’envisager autrement son habitation. Ces ouvertures vers l’extérieur rythment la structure tout en créant des espaces intérieurs lumineux.

D’allure simple et contemporaine, la résidence bénéficie d’une façade de brique claire, animée par un jeu de volumes, avec des parties de construction en saillie permettant d’agrémenter les logements de terrasses et balcons. Le traitement des lignes et matériaux mêlant qualité et sobriété permet une insertion harmonieuse du bâtiment dans son environnement.

Située à l’angle du passage Legendre et de l’avenue de Saint-Ouen, la résidence comporte sept niveaux et accueille un local commercial en rez-de-chaussée. A proximité de la station de métro Guy Moquet, la résidence occupe une position stratégique au nord-ouest de la capitale. L’essentiel des services sont ainsi facilement accessibles : marchés, commerces, supermarchés, établissements scolaires, restaurants, pharmacies, médecins, squares, ainsi que le nouveau Palais de Justice…

Une adresse d’exception

Quartier historique, vivant et dynamique,le 17earrondissement attire une population hétéroclite et familiale. Les aménagements et développements entrepris ces dernières années ont contribué à renforcer son dynamisme. Plaine Monceau, Ternes, Batignolles, Épinettes… le 17e propose différents visages riches d’histoire, de lieux culturels et de patrimoine.

Au cœur d’un triangle composé du quartier central des affaires, La Défense et la Plaine Saint Denis, il est bien relié aux axes automobiles,avec les aménagements du projet Clichy-Batignolles et de la porte Maillot, ainsi qu’aux transports en commun en plein développement: prolongation des lignes 14 et T3, modernisation du RER C, nouvelles liaisons ferrées…