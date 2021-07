Rendez-vous MASTERIMMO avec Olivier Guerre les 27 et 28 septembre à Marseille

Vous êtes conseiller immobilier et vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière ? Ne ratez pas le Master Immo 2021.

2 jours de séminaire MASTERIMMO pour monter en puissance

Vous êtes un professionnel de l’immobilier, et vous souhaitez donner plus de sens à vos affaires et à votre vie ? Vous voulez sortir du lot et devenir leader de votre marché ou de votre secteur ? Vous voulez prendre de l’avance sur vos confrères ? Réservez vite votre place au MASTERIMMO 2021 pour 2 jours de séminaire exceptionnel et prestigieux avec Olivier Guerre, Le Formateur Immobilier, qui sera accompagné de plus de 14 intervenants. Leur objectif ? Vous faire monter en puissance.

Les 27 et 28 septembre 2021 à Marseille

Le prochain MASTERIMMO se tiendra les 27 au 28 Septembre 2021 à Marseille, dans un lieu totalement inédit qui ouvrira ses portes quelques jours avant le séminaire, The Babel Community, à quelques pas du mythique Vieux Port. Dans une salle qui surplombe la ville de Marseille, vous découvrirez des stratégies exclusives et innovantes, des partages d’expériences, ainsi qu’un Grand Mastermind en live animé par Olivier Guerre et Ariane Artinian.

Vous pouvez aussi rejoindre l’aventure dès le dimanche 26 septembre pour la soirée VIP, en compagnie d’Olivier Guerre, des intervenants et du conférencier Didié Gélanor.

Ils sont adeptes du Master Immo

Au fil des années, le MASTERIMMO d’Olivier Guerre s’est imposé comme le rendez-vous des pros de l’immo qui veulent sortir du lot. « Je suis venu avec pas mal de questions, et vraiment ici j’ai trouvé énormément de réponses, raconte l’agent immobilier Cédric Laporte. Vous avez des intervenants qui sont juste formidables, vous découvrez des choses absolument dingues ! ». Olivier de Larquier, conseiller immobilier lmd est lui aussi conquis par la formule : « Si on est motivé pour son métier et qu’on a envie de le développer, MASTERIMMO c’est un passage incontournable, parce que ça ouvre le champ de vision des possibles sur le métier d’agent immobilier», précise t-il.

