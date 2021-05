Rendez-vous Event’immo le 27 Mai 2021 à Nîmes

Rendez-vous du 17 au 19 mai au Salon de l'immobilier et du tourisme portugais à Paris

Le 27 mai 2021, l’Event’Immo revient pour une seconde édition au programme très riche, à destination des entrepreneurs, des mandataires, des conseillers et agents immobiliers.

Séminaire « nouvelle génération » dédié aux acteurs de l’immobilier

Le coronavirus a impacté beaucoup de secteurs, et notamment celui de l’immobilier. Durant cette période, certains professionnels ont su se démarquer en faisant preuve d’adaptabilité et d’originalité. C’est le cas de Julien Raffin, fondateur du réseau d’agences immobilières et de conseillers indépendants Groupe C2i.

L’entrepreneur gardois a ainsi profité du confinement de mars 2020 pour s’entourer d’une communauté de professionnels réunis par l’envie de se dépasser, et réussir en ces temps incertains.

C’est ainsi qu’il a organisé en juin 2020 à Nîmes l’Event’Immo, un séminaire « nouvelle génération » dédié aux entrepreneurs, mandataires, conseillers et agents immobiliers.

Le développement personnel et le sport au cœur de l’évènement

C’est en discutant avec ses collaborateurs que Julien Raffin a eu envie de faire un pari un peu fou : créer un événement immobilier alliant performance sportive, développement personnel et entrepreneuriat.

Avec ce projet surprenant et inattendu, l’entrepreneur souhaitait rassembler des professionnels de structures différentes pendant une journée où la parole serait donnée à des entrepreneurs, coachs et sportifs de haut niveau. « Il existe en effet, des similitudes entre ces activités, notamment la capacité à dépasser ses propres limites et à ne jamais s’avouer vaincu », explique-t-il.

Un rendez-vous incontournable pour un secteur en pleine mutation

L’Event’Immo se donne pour mission de donner aux participants des clés pour se rapprocher de leurs objectifs dans une période défavorable. « Lorsque l’on souhaite réussir, nous avons plusieurs choix : penser que la période n’est pas propice et attendre qu’elle le soit – généralement, ce n’est jamais le cas – , ou mettre en œuvre des actions quotidiennes pour y parvenir », poursuit Julien Raffin.

Le véritable entrepreneur, c’est donc « celui qui profite d’une occasion, en faisant appel à des ressources plus vastes que celles qu’il possède déjà » (H.H. Stevenson). Explorer les techniques appliquées par un sportif de haut niveau peut apporter des solutions concrètes et puissantes à un entrepreneur : tous deux ont un état d’esprit et un dénominateur commun qui les mènent à la réussite.

Retour sur l’Event’Immo 2020

Le 12 juin 2020, l’Event’Immo avait rencontré un franc succès, malgré des conditions peu favorables. Le premier confinement avait été levé un mois avant le coup d’envoi de l’événement, et les organisateurs avaient dû attendre le 5 juin pour obtenir l’autorisation définitive.

Lors de cet événement, au Mas la Farelle à Nîmes, 120 conseillers de 38 réseaux et agences différentes, venant de la France entière ont répondu présents ; plusieurs centaines de personnes ont assisté à la journée en direct sur la page Facebook de l’Event’Immo.

Cette journée riche en apprentissages, mais aussi en échanges, sur fond de convivialité, s’est achevée par une table ronde. Les participants ont pu poser librement leurs questions aux intervenants, avant de poursuivre les discussions autour d’un apéritif dinatoire.

Des invités d’exception réunis à cette deuxième édition !

Cette année, l’Event’Immo aura lieu à l’Hôtel Atria, en plein cœur de Nîmes, à deux pas des Arènes, le jeudi 27 mai 2021. L’auditorium, une salle de spectacle de 400 places, accueillera l’événement. Julien Raffin orchestrera cette magnifique journée d’échange qui se clôturera par un apéritif.

Plusieurs intervenants de prestige seront présents :

Philippe Croizon, un véritable héros. Cet ancien ouvrier a perdu tous ses membres à la suite d’un accident. Devenu athlète, il a traversé la Manche à la nage. Il parlera de l’impossible qui n’existe pas, et abordera les notions de résilience et de dépassement de soi.

Hapsatou Sy, figure féminine du monde de l’entrepreneuriat français, à la tête de plusieurs entreprises, et chroniqueuse TV. Elle démontrera la nécessité de la résilience, mais aussi de la persévérance quand on souhaite entreprendre et réaliser ses projets.

David Laroche, coach et conférencier mondialement reconnu. Tout au long de sa carrière, il a rencontré et interviewé des personnes à succès pour connaitre leurs habitudes. « Comment devenir la meilleure version de soi-même » sera le thème de son intervention.

Djibril Cissé, ancien footballeur professionnel ayant participé aux coupes du monde 2002 et 2010, aujourd’hui consultant dans les médias, et notamment sur RMC Sport. Il expliquera comment se relever après une épreuve et savoir rester au top niveau.

Romain Cartier, agent immobilier coach, formateur et consultant M6. Il viendra délivrer les secrets et les techniques employés par des commerciaux d’élite performants.

Sébastien Tedesco, coach immobilier et auteur du livre L’Extinction. Il délivrera ses méthodes pour devenir un conseiller en immobilier incontournable sur un secteur.

Event’immo vous attend nombreux le 27 Mai 2021 à l’Hôtel Atria de Nîmes !