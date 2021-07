Rodolphe Elmaleh (Proprioo) : « Les marges de négociation ont doublé à Paris »

Paris : Manque de produits sur le marché, prix élevés... les ventes ont reculé 4% en un an

Mon podcast Immo reçoit Rodolphe Elmaleh, directeur commercial de Proprioo, au micro de Fred Haffner

L’agence hybride Proprioo a effectué une enquête sur le marché de l’immobilier en France après plus de 15 mois de crise sanitaire et économique. Il en ressort que les grandes tendances sont comparables à Paris et dans les grandes métropoles, selon Rodolphe Elmaleh, son directeur commercial, qui répond à Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Proprioo est une agence immobilière hybride, en quoi ça consiste ?

Rodolphe Elmaleh : Proprioo n’est pas une agence immobilière avec vitrine et n’est pas non plus une agence immobilière 100 % en ligne avec aucun agent qui se déplace. Nous sommes entre les 2 modèles. On parle d’agence hybride.

Mon Podcast Immo : Où êtes-vous implantés et comptez-vous vous implanter par la suite ?

Rodolphe Elmaleh : Proprioo existe depuis 4 ans, nous sommes implantés dans les grandes métropoles, Paris, Île-de-France, Lyon, Nice, Aix en Provence et tout récemment Nantes.

Nous avons des ambitions d’expansion assez fortes pour les prochains mois. Notre modèle répond présent en écho à des besoins marché qui sont ceux des autres métropoles. Notre objectif est de couvrir jusqu’à 22 villes d’ici 2022.

Mon Podcast Immo : Comment se comporte le marché parisien, votre marché principal ?

Rodolphe Elmaleh : Notre étude, qui a été réalisée sur l’année du déclenchement de la crise sanitaire, a montré des influences et des changements structurels du marché parisien et notamment une baisse de prix.

Il y a des changements qui ont opéré sur l’attitude des acheteurs et des vendeurs, sur différents secteurs de ce marché parisien et première couronne, mais le constat le plus présent est cette baisse des prix.

Mon Podcast Immo : Comment expliquez-vous cette baisse des prix ?

Rodolphe Elmaleh : Le marché s’est rééquilibré avec cette dynamique acheteur/vendeur. Si l’on regarde le marché avant la crise sanitaire, il était plutôt orienté vers des vendeurs qui avait du pouvoir et du poids sur ce marché.

Aujourd’hui les acheteurs ont repris du poil de la bête. Le marché s’est durcit puisqu’ils ont décidé d’aller acheter non plus en métropole, comme à Paris Centre, mais dans des secteurs tels que la première couronne, la 2e couronne et même dans d’autres métropoles comme le sud de la France.

Mon Podcast Immo : Quel est le changement d’attitude que vous constatez ?

Rodolphe Elmaleh : Les acheteurs ont une attitude un peu différente puisqu’ils ont gagné en influence. Les conditions de crédit qui se sont durcies depuis fin 2019, ont joué sur le fait que les acheteurs aient plus de poids actuellement.

Les acheteurs sont actifs se sont diffusés sur une zone beaucoup plus large, si bien que les délais de vente des biens parisiens se sont allongés et que les marges de négociations ont quasiment doublées en un an.

Le vendeur ayant besoin de vendre n’a plus qu’une seule solution, baisser ses prix.

Mon Podcast Immo : Quels sont les changements constatés dans les autres métropoles ?

Rodolphe Elmaleh : Sur Nice, Lyon et Aix, on retrouve les mêmes tendances globales, avec des variations et des écarts types un peu différents.

Il y a une baisse de prix globalisé sur les métropoles au bénéfice des premières couronnes de ces dernières. On observe des écarts de baisse de prix beaucoup plus importants et des transactions beaucoup plus longues qu’auparavant.

Mon Podcast Immo : Finalement, le marché évolue de la même manière sur toutes les métropoles ?

Rodolphe Elmaleh : Exactement, le marché se compose des attitudes d’achat. L’humain, qui est au centre de notre équation, a les mêmes actions, les mêmes intentions dans chacune des métropoles.

Mon Podcast Immo : Où peut-on retrouver les détails de votre étude ?

Rodolphe Elmaleh : Nous avons mis à disposition notre étude en ligne, sur proprioo.fr. C’est une analyse sur les plus de 140 000 annonces immobilières de ces 4 villes entre janvier 2019 et décembre 2020. Les sources y sont également et vous retrouverez toutes les composantes de l’étude en détail.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.