Grâce à l’intelligence artificielle, Vizzit vous aide à trouver le bien de vos rêves

Avec déjà plus de 100 000 téléchargements en quelques mois pour son application, Vizzit, le nouvel outil de chasse immobilière qui automatise les recherches grâce à l’intelligence artificielle rencontre un franc succès. Décryptage …

En moyenne, les utilisateurs de sites immobiliers s’inscrivent à 5 alertes temps réels sur des portails différents par peur de louper le bien de leurs rêves. En recevant plus de doublons que d’annonces exclusives, ils perdent malheureusement du temps précieux.

Un gain de temps appréciable …

Pour répondre à cette problématique, le nouveau service Vizzit publie toutes les annonces du marché trouvées sur le web et de façon dédoublonnée directement sur son application, grâce à une technologie développée en interne. Pour accéder à ce service en temps réel et gratuitement, le visiteur peut télécharger l’application Vizzit disponible sur Android et iOS. Pour accéder à toutes les annonces immobilières, il suffit de s’inscrire avec son numéro de portable pour être contacté par l’agence le plus rapidement possible.

Déjà plus de 800 000 annonces à l’achat et à la location

Aujourd’hui, la nouvelle start-up indexe déjà plus de 800 000 annonces à l’achat et à la location en France, dont certaines ne sont présentes sur aucun portail. Aujourd’hui en France, Vizzit va également continuer sa lancée dans d’autres pays.

« Nous sommes un chasseur de biens, gratuit et en temps réel. En passant par nos services, les acheteurs et locataires nous donnent mandat pour chercher à leur place. Nous regardons toutes les annonces du web qui correspondent à leur recherche, nous leur envoyons en temps réel et nous les mettons en relations directement avec les agences », précise Manu Puyuelo, Directeur Général de Vizzit.

Pas de commission pour l’agent immobilier

Côté agences, le site ne prend pas de commission et renvoie directement l’utilisateur vers l’agent immobilier. « Comme pour Google, notre service d’indexation de base est gratuit avec un forfait payant pour ceux qui veulent apparaître en tête des résultats et bénéficier d’une meilleure visibilité », indique Manu Puyuelo. De quoi permettre aux agences de mettre toutes les chances de leur côté pour la reprise.