Immobilier Provence : Amal et George Clooney s’installent à Brignoles (Var)

Faisant fi d’une procédure judiciaire engagée par un acheteur évincé, George et Amal Clooney s’installent au Domaine du Canadel, leur nouvelle propriété varoise à Brignoles.

Le suspens est levé … Quelques mois après avoir annoncé leur intention de s’installer dans le sud de la France, à Brignoles, George et Amal Clooney font enfin leur apparition dans le Var. C’est le maire LR de la commune, Didier Brémond, qui a relayé officiellement l’information sur sa page Facebook le 22 juillet, fier de compter de telles célébrités parmi ses administrés.

« Bienvenue à Brignoles ! C’est désormais officiel, George et Amal Clooney sont résidents de notre belle commune. J’ai eu le plaisir de les rencontrer, sur leur invitation, au domaine du Canadel, où ils poseront prochainement leurs valises. »

Un autre acheteur contrarié …

On voit ainsi l’édile posé, tout sourire, avec le couple. Et tant pis si un autre acheteur était sur les rangs … La vente est en effet contestée depuis plusieurs mois par un autre acquéreur à qui le Domaine du Canadel, planté entre vignes et oliviers, avait été promis en novembre 2020 par les anciens propriétaires, un couple d’Australiens, Richard et Diana Wiesener, pour 6 millions d’euros, c’est-à-dire bien avant donc qu’il n’intéresse les Clooney ! Furieux, cet acheteur déçu a entamé une procédure au tribunal de Draguignan pour faire valoir ses droits.

Une superbe bastide du XVIIIe siècle

Le domaine du Canadel a évidemment de quoi faire rêver le acheteurs. Il s’étire sur 170 hectares. Il abrite une somptueuse bastide du XVIIIe siècle, typiquement provençale, entièrement rénovée et entourée de jardins à la française. L’habitation principale fait à elle seule plus de 900 m². La propriété comprend une maison de gardien, un lac avec ponton, une piscine, un terrain de tennis et un de pétanque. Et des oliviers ! Le prix de ce bijou varois ? 8 millions d’euros que l’acteur américain révélé par la série « Urgences » n’a pas hésité à débourser pour offrir un havre de paix à sa famille.

La Provence : terre de célébrités ?

Le comédien et son épouse Amal, déjà propriétaires d’une villa à Los Angeles, d’un manoir du XVIIe siècle en Angleterre, d’une maison au Mexique et d’une autre à Laglio, au bord du lac de Côme, suivent ainsi semble-t-il l’exemple de Johnny Deep, installé à Plan-de-la-Tour, près de Saint-Tropez, de Brad Pitt qui a acquis le château Miraval, à Correns, à seulement trente minutes de Brignoles et George Lucas, le créateur de « Star Wars, propriétaire du château de Margüi, vignoble provençal !

Selon le maire de Brignoles, le couple, marié depuis 2014 et parent de jumeaux, a choisi le domaine du Canadel pour venir « se reposer » : « Il y a des vignes, des oliviers, un bassin et une maison de maître. On ne peut être que satisfait, quand on est maire, d’avoir une personnalité mondiale dans sa commune ».