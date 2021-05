George Clooney : Son souhait d’acquérir le domaine du Canadel dans le Var contrarié par un autre acheteur

Il y a des vignes, des oliviers, un bassin et une maison de maître. On ne peut être que satisfait, quand on est maire, d'avoir une personnalité mondiale dans sa commune.

Après Brad Pitt et Johnny Depp, c’est au tour de George et Amal Clooney de vouloir acquérir une propriété en Provence. Ils ont jeté leur dévolu sur le domaine du Canadel. Seulement voilà, un autre acheteur serait sur les rangs…

Qui n’aimerait pas avoir George et Amal Clooney, l’un des couples les plus glamours d’Hollywood, pour voisins ? Les habitants de Brignoles et des environs se sont réjouit de l’arrivée annoncée de la star américaine de la saga Ocean’s et l’avocate internationale libano-britannique. Révélée le 27 avril par Var Matin, l’acquisition du domaine du Canadel par les Clooney a été démentie deux jours plus tard. Pourquoi ? Si le couple a bel et bien craqué pour ce domaine de 170 hectares avec vignes et oliviers et sa somptueuse bastide du XVIIIe siècle, typiquement provençale et entièrement rénovée, il n’est pas le seul sur l’affaire. Les propriétaires du domaine du Canadel, un couple d’australiens fortunés, l’auraient promise à un autre acquéreur…

Loin de l’agitation d’Hollywood …

L’acteur américain révélé par la série « Urgences » et son épouse, mariés depuis 2014 et parents de jumeaux, cherchent, semble-t-il, la tranquillité en Provence. Ils suivent l’exemple de Johnny Deep, installé à Plan-de-la-Tour, près de Saint-Tropez, et de Brad Pitt qui a acquis le château Miraval, à Correns, à seulement trente minutes de Brignoles !

Selon le maire de Brignoles, Didier Brémond, le couple a choisi le domaine du Canadel pour venir « se reposer » dans un « havre de paix ». « Il y a des vignes, des oliviers, un bassin et une maison de maître. On ne peut être que satisfait, quand on est maire, d’avoir une personnalité mondiale dans sa commune ».

Une bastide entourée de jardins à la française

Le domaine du Canadel s’étire sur 170 hectares. Il comprend des oliviers et 8 hectares de vignes. L’habitation principale fait 900 m². Elle est entourée de jardins à la française. La propriété comprend une maison de gardien, un lac avec ponton, une piscine, un terrain de tennis et un de pétanque. Le prix de vente n’a pas été divulgué mais le domaine du Canadel a été estimé à une 9 millions d’euros en 2013. La signature de l’acte authentique de vente devait avoir lieu dans la première quinzaine du mois de mai. A voir. Aujourd’hui, une bataille juridique s’engage …

George et Amal Clooney sont déjà propriétaires d’une villa à Los Angeles, d’un manoir du XVIIe siècle en Angleterre, d’une maison au Mexique et d’une autre à Laglio, au bord du lac de Côme.