Pour son entrée en bourse, Matterport numérise les bureaux du Nasdaq

Le spécialiste mondial de la donnée spatiale la visite virtuelle Matterport célèbre son introduction sur le Nasdaq américain sous le symbole MTTR.

Un jumeau numérique pour le Nasdaq Marketsite de Times Square

La société, introduite aujourd’hui en bourse sur le Nasdaq sous le symbole « MTTR »,invite le monde à participer, virtuellement à ses côtés, à la cérémonie de la cloche emblématique des bureaux du Nasdaq. Matterport, Inc., l’entreprise de données spatiales à la tête de la transformation digitale du monde bâti, fait son entrée aujourd’hui sur le Nasdaq sous le symbole « MTTR ». Pour marquer ses débuts en bourse, la société a créé le seul jumeau numérique au monde du Nasdaq Marketsite de Times Square. Pour la première fois, le monde entier peut explorer en 3D les coulisses de ce lieu emblématique et faire l’expérience si particulière de se tenir derrière le podium et de faire sonner la cloche de clôture.

« Quelle meilleure façon de marquer cette étape historique que constitue l’entrée en bourse de Matterport que de numériser le Nasdaq MarketSite, lieu phare où les acteurs disruptifs de l’industrie tels que nous deviennent des sociétés cotées », a déclaré RJ Pittman, PDG de Matterport. « Nous menons la transformation numérique du monde bâti depuis plus d’une décennie, il est donc tout à fait à propos pour nous de démontrer la puissance de notre plateforme en invitant quiconque à faire l’expérience du site du Nasdaq grâce à ce jumeau numérique unique en son genre. Ainsi, nous invitons le monde entier à célébrer nos débuts en bourse, et continuons de nous engager pour aider les clients à numériser tout espace physique et à les gérer depuis n’importe quel appareil, partout dans le monde. »

L’immobilier, un terrain de jeu fantastique pour le marché des jumeaux numériques

Avec plus de quatre milliards de bâtiments et 20 milliards d’espaces dans le monde, le secteur du bâtiment est le plus grand marché qui n’ait pas encore été profondément transformé par la numérisation : moins de 1 % est aujourd’hui numérisé. D’une valeur estimée à 230 mille milliards de dollars, le marché immobilier mondial constitue la plus grande classe d’actifs au monde, comprenant des propriétés commerciales, industrielles et résidentielles.

La plateforme de données spatiales de Matterport, leader sur le marché, se targue de transformer n’importe quel espace physique en un jumeau numérique photoréaliste et dimensionnellement précis, fournissant aux clients des informations inégalées sur les données nécessaires pour gérer les espaces plus efficacement que jamais. Plus de 330 000 abonnés dans plus de 150 pays ont capturé plus de cinq millions d’espaces pour mieux accéder, gérer et comprendre les espaces – d’une seule propriété à un portefeuille mondial de bâtiments.

Pour explorer le jumeau numérique du Nasdaq MarketSite, c’est ici !

Matterport, démocratise l’accès aux répliques virtuelles

Avec son introduction en bourse sur le Nasdaq sous le symbole « MTTR », Matterport consolide son statut de licorne pionnière en matière de données spatiales dans le domaine technologique en plein essor des jumeaux numériques. Présente dans 150 pays et révolutionnant des secteurs tels que le retail et l’immobilier dans toute l’Europe, elle devrait avoir une valeur d’entreprise d’environ 2,3 milliards de dollars.

Chiffre clés

La base d’abonnés de Matterport a augmenté de 500% en 2020, et le revenu Europe a été multiplié par vingt entre 2017 et 2021, ainsi que ses plans de croissance à venir ;

À ce jour, Matterport a numérisé 5 millions d’espaces comprenant plus de 4,57 milliards de mètres carrés d’espace – plus de 5 fois la taille de la ville de New York.

4 milliards de bâtiments à scanner, le plus grand catalogue d’actifs au monde

Le monde bâti représente un potentiel marché de 20 milliards d’espaces, ce qui représente 230 mille milliards de dollars en valeur, plus de trois fois la valeur estimée de toutes les actions mondiales combinées. Cela représente la plus importante classe d’actifs au monde, dont moins de 1 % est numérisé.