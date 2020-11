Visite virtuelle : Nodalview lève 4,1 millions d’€ pour se développer et enrichir sa solution

“Notre volonté est d’aider les agents immobiliers en leur proposant des solutions innovantes qui vont leur permettre de faire la différence sur leur marché et de mieux accompagner leurs clients dans ce parcours. Avec Nodalview, ils contrôlent l’intégralité de leur contenu marketing digital en un seul endroit, génèrent davantage de leads en ligne avec des visuels de haute qualité et créent un processus de vente plus efficace grâce à des expériences interactives”, explique Thomas Lepelaars, CEO et cofondateur de Nodalview.

10 000 clients à travers l’Europe

Actuellement, plus de 10 000 agents immobiliers à travers l’Europe ont adopté la solution mobile de Nodalview, qui capture et valorise plus de 30 000 biens chaque mois. Créée en 2016, la start-up possède déjà des bureaux à Bruxelles, à Paris et Madrid. Cette levée de fonds s’inscrit dans une bonne dynamique de croissance pour Nodalview, qui a généré plus de 80 % de son chiffre d’affaires hors de sa Belgique natale cette année, dont 75% dans l’hexagone. Elle compte désormais parmi ses clients des réseaux d’envergure tels que Century 21, Laforêt, Barnes et CBRE.

Une levée de fonds de 4,1 millions

Après une première levée de fonds de 1,7 million l’an dernier, ce leader européen se voit donc octroyer 4,1 millions supplémentaires. Cette opération a été menée auprès du cabinet de capital-risque PROfounders Capital avec la participation du groupe madrilène K Fund, ainsi que de son investisseur historique Volta Ventures. Les fonds seront utilisés notamment pour étendre la plate-forme de communication visuelle à travers toute l’Europe et investir dans son développement. L’objectif : devenir la solution de marketing visuel tout-en-un de référence pour les agents immobiliers proposant leurs biens en ligne.