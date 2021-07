Julien Petrel (Habiteum) :  » Revisiter le métier de la rénovation haut-de-gamme « 

Julien Petrel, cofondateur de l’agence de rénovation haut-de-gamme Habiteum est l’invité de Mon Podcast Immo.

L’enfer d’une rénovation : les délais et les enveloppes non respectées, sans parler des finitions… pas toujours bien finies. Heureusement, des sociétés spécialisées existent, qui s’occupent de tout pour vous. Habiteum, positionnée sur le haut-de-gamme, en fait partie, Fred Haffner a posé les questions que vous vous posez à Julien Petrel, son co-fondateur.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste Habiteum ?

Julien Petrel : Habiteum est spécialiste dans la rénovation de biens immobiliers. Exerçant déjà dans ce secteur d’activité, nous avons souhaité créer cette entreprise à la suite de retours négatifs dans notre domaine : délais non tenus, non-respect des budgets, finitions non-acceptables.

Nous avons eu l’idée de re-créer un concept qui rassure nos clients lors des premières prises de contact et tout au long du projet, et qui permet une réalisation qui respecte les délais, le budget, le cahier des charges et les finitions.

Mon Podcast Immo : Finalement, vous gérez la maîtrise d’œuvre pour un client afin qu’il n’ait qu’un seul interlocuteur ?

Julien Petrel : Exactement. Notre valeur ajoutée est la maîtrise d’œuvre, et ce qui est drôle, c’est que la plupart des grands cabinets d’architecture n’aiment pas faire la maîtrise d’œuvre. Or, elle rassure les clients, c’est très bien de pouvoir dessiner un projet mais il faut respecter sa réalisation.

Mon Podcast Immo : Lors de rénovation de logements haut de gamme, quel type de bien vos clients vous confient ?

Julien Petrel : Concernant les particuliers, 60 % nous contactent pour leur logement principal et le reste pour leur logement secondaire. Nous ne nous occupons pas des biens en investissement locatif, cependant, nous travaillons avec des marchands de biens, qui achètent un bien et le revendre 1 à 2 ans après sur du haut de gamme.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre cible de clients ?

Julien Petrel : Nous nous adressons à des particuliers et de plus en plus à des professionnels. En effet, certains clients, pour qui nous avons rénové leur résidence principale, nous recontactent pour rénover leurs bureaux, leurs locaux commerciaux. Cela nous a permis de nous développer, de découvrir un autre univers et de ne pas être axé uniquement sur le logement, puisque la rénovation d’un plateau de bureaux de 500 mètres carrés ne nécessite pas la même approche qu’un appartement de 250 mètres carrés.

Mon Podcast Immo : Quel est le modèle économique d’Habiteum ?

Julien Petrel : Nous n’avons pas de facture d’honoraire, que l’on pourrait avoir dans un cabinet d’architecture, nous fonctionnons sur un volume afin de rester dans les prix du marché. Notre but est de réaliser un volume de plus en plus élevé pour avoir des remises plus importantes avec nos sous-traitants ou nos fournisseurs.

