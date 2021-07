Simon Archambaud : Le nouvel homme fort du développement du Groupe Gambetta en Île-de-France

Le Groupe Gambetta est un promoteur qui se donne les moyens de répondre aux objectifs élevés qu’il se fixe. Sa proximité avec les collectivités et les partenaires institutionnels lui permet de répondre aux problématiques du logement grâce à une offre diversifiée. Cette palette nous permet d’intervenir dans le parcours résidentiel d’un large public, que ce soit en accession libre ou en accession sociale avec par exemple le Bail Réel et Solidaire.

Le Groupe Gambetta, nomme Simon Archambaud au poste de Directeur du développement Île-de-France : ce recrutement est une étape clé dans le développement du Groupe Gambetta sur ce territoire !

Simon Archambaud, 35 ans, rejoint le Groupe Gambetta, promoteur coopératif spécialiste de l’accession à la propriété, en tant que Directeur du développement Île-De-France. Rattaché à la direction générale et à Norbert Fanchon, président du directoire, il pilote une équipe de 6 collaborateurs, basée à Paris. Il a pour mission de promouvoir les valeurs du promoteur coopératif Groupe Gambetta auprès des décideurs d’Île-de-France afin de générer 120 M€ de réservations de logements produits par le Groupe dans la région représentant 1 000 promesses de vente.

De Bouygues Immobilier au Groupe Gambetta …

Diplômé d’un master en Droit de la construction de l’immobilier, Simon Archambaud a débuté sa carrière chez Bouygues Immobilier, en tant que Responsable du développement sur le territoire des Yvelines (2012-2018), avant de devenir Directeur adjoint du développement Hauts-de-Seine Nord et Paris (2017-2018), puis Directeur du développement des Yvelines (2018-2021).

Renforcer la présence du Groupe Gambetta en Île-de-France

Ce recrutement est une étape clé dans le développement du Groupe Gambetta en Île-de-France, où il n’a de cesse de renforcer sa présence et où il se plaît à répondre aux besoins des habitants et à matérialiser son engagement en matière de développement durable. En atteste la construction d’un immeuble résidentiel en terre crue de 42 logements à Bagneux (92), au sein de l’éco-quartier Victor-Hugo.

Ce projet témoigne de la volonté de groupe de réduire l’empreinte carbone de ses bâtiments à travers l’utilisation de matériaux biosourcés, de sa capacité à innover et de sa faculté à apporter des solutions aux problématiques du logement. Autre marque de fabrique du Groupe Gambetta en Île-de-France ? Son recours au Bail Réel et Solidaire (BRS), qui permet à la fois de respecter les quotas établis par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), de faciliter l’accession à la propriété des ménages modestes en zones très denses et d’offrir un véritable parcours résidentiel aux habitants d’une commune.

« Le Groupe Gambetta est un promoteur qui se donne les moyens de répondre aux objectifs élevés qu’il se fixe. Sa proximité avec les collectivités et les partenaires institutionnels lui permet de répondre aux problématiques du logement grâce à une offre diversifiée. Cette palette nous permet d’intervenir dans le parcours résidentiel d’un large public, que ce soit en accession libre ou en accession sociale avec par exemple le Bail Réel et Solidaire », souligne Simon Archambaud Directeur du développement Île-de-France du Groupe Gambetta.

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Simon parmi nos équipes. Son expérience et son expertise seront des atouts précieux au développement de notre activité et de nos projets en Île-de-France », précise Norbert Fanchon, président du Directoire.