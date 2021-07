Vente aux enchères : Offrez-vous un ancien presbytère en bord de mer !

ERA Immobilier signe un partenariat avec Sup de Vente et l'ESI

Entouré par une parcelle de plus de 2 000 m², un ancien presbytère, situé dans la station balnéaire de Luc-sur-Mer, sera vendu aux enchères sur Agorastore du 28 au 30 septembre prochain. Mise à prix : 628 940 €. Faites-vous plaisir !

Vous rêvez d’une résidence secondaire en bord de mer ? A moindre coût ? Pourquoi pas cet ancien presbytère, de 241 m², construit vers 1780, à 1 km du centre-ville de Luc-sur-Mer et 1,5 km du front de mer et 16 km de Caen.

L’imposant bâtiment en pierre jouxte l’église Saint-Quentin

Cette dernière a traversé les époques. Au XIIe siècle, il n’y avait que la Tour Clocher. Au fur et à mesure des années, l’église a été reconstruite, jusqu’à avoir une chapelle dédiée à Notre Dame, édifiée au XVIe siècle. Une maison presbytérale existait déjà dès la fin du XIIIe. Elle se trouvait à l’emplacement du presbytère actuel et était orientée perpendiculairement à celui-ci. Le presbytère, en plus d’être un lieu d’habitation pour les curés à l’époque, a sans doute accueilli quelques élèves dès le début du XVIIe siècle.

De presbytère à un usage public …

La taille et la disposition du bâtiment ont permis à la ville de Luc-sur-Mer de l’affecter à un usage public, avec l’accueil des sauveteurs en mer l’été, d’associations de manière ponctuelle, ou encore de jeunes enfants lors des travaux de la crèche des Lucioles.

En 2014 les prêtres ont renoncé à l’occupation du bâtiment. N’étant pas suffisamment utilisé, la ville veut dorénavant valoriser ce bien d’exception. Situé à environ 1 km de la plage, on peut facilement imaginer que le presbytère devienne la résidence principale d’une famille désireuse de profiter des attraits d’une station balnéaire.

Tout est possible : bureaux, commerces, activité, artisanat, habitation…

Le PLU permet également à d’autres projets de s’exprimer. De nombreuses destinations sont envisageables : bureaux, commerces, activité, artisanat, habitation, hébergement touristique en dur. La vente via Agorastore permet de garantir la transparence de la vente, avoir une égalité de traitement entre les candidats et permettre au plus grand nombre de se positionner. Les enchères se tiendront du 28 au 30 septembre prochain ; pour participer il faut s’inscrire sur le site et effectuer une demande de visite. Mise à prix : 628 940 €

A noter …

La visite est obligatoire pour participer à la vente. Veuillez-vous inscrire sur Agorastore à l’un des créneaux proposés en cliquant sur « demande de visite ». Une fois la visite effectuée, vous pourrez déposer votre offre et vos pièces justificatives. Votre dossier devra être complet avant l’ouverture des enchères.