Top 10 des plages françaises les plus populaires sur Instagram

Vous ne savez pas encore sur quelle plage vous rendre au cours de vos vacances en bord de mer ? Le comparateur de locations de vacances Likibu.com a réalisé pour vous le top 10 des plages françaises les plus instagrammées.

1. Omaha Beach, Vierville-sur-Mer

Si elle est principalement connue comme l’une des plages incontournables du débarquement, événement auquel elle doit en partie sa popularité sur Instagram, Omaha Beach est aussi l’un des plus beaux spots de baignade en Normandie ! Entourée de dunes, de falaises et de verdure, cette immense étendue de sable fin est idéale pour flâner en admirant les cerf-volants colorés ou pour profiter de nombreuses activités nautiques en famille. En fin de journée, les chars à voile envahissent le sable et offrent de splendides panoramas à immortaliser.

#omahabeach : 127 000 ; #normandie : 3 680 100 publications @tourisme_normandie

2. Plage de la Côte des Basques, Biarritz

Terrain de jeu favori des surfeurs qui vivent ou séjournent au Pays basque, cette plage est une véritable scène à ciel ouvert, face à laquelle les vacanciers s’arrêtent pour immortaliser les exploits des sportifs sur les vagues. Entourée de falaises, elle offre un cadre d’exception, réputé dans le monde entier, et une splendide vue sur les côtes espagnoles et sur les impressionnants rouleaux de l’Atlantique. De nombreuses compétitions de surf y sont d’ailleurs organisées chaque année, l’occasion de vivre un moment inoubliable !

#cotedesbasques : 78 100 ; #biarritz : 1 697 700 publications @biarritztourisme

3. Plage de Santa Giulia, Porto-Vecchio

Mentionnée plus de 70 000 fois sur Instagram, la plage de Santa Giulia compte parmi les plus belles baies de l’île de Beauté. Située à seulement quelques kilomètres au sud de Porto-Vecchio, il s’agit d’un véritable petit coin de paradis pour les vacanciers qui adorent se prélasser dans les eaux turquoises de ce lagon bordé de sable blanc ou y pratiquer la voile entre amis. Propice à l’évasion, avec une mer peu profonde, en pente douce et d’une tranquillité incroyable, elle est idéale pour les familles avec des enfants en bas âge.

#santagiulia : 71 900 ; #portovecchio : 294 900 publications @portovecchiotourisme

4. Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio

Autre baie d’exception à deux pas de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud, la plage de Palombaggia offre un panorama splendide sur l’archipel préservé des îles Cerbicale, les dunes, le maquis et les pins centenaires. Bordée de paillotes où il fait bon se reposer, elle est également le point de départ idéal vers les sentiers de randonnée qui mènent au phare de la Chiappa ou aux plages de Cala di Lume et de Tamaricciu. Souvent comparée à la Polynésie française ou aux Bahamas, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette plage corse est si instagrammable !

#palombaggia : 68 900

5. Calanque de Sormiou, Marseille

La plus large des calanques du parc national récolte plus de 38 000 mentions sur Instagram. Surveillée en été, elle attire les Marseillais comme les vacanciers pour la beauté et la finesse de son sable blanc, ainsi que pour le décor de rêve qu’elle offre sur les alentours. Amateurs de plongée sous-marine et d’escalade l’apprécient pour ses fantastiques falaises et ses eaux turquoise, tandis que les familles aiment se retrouver sur le sable ou à la terrasse du restaurant. Situé au cœurdu parc national des Calanques, il s’agit d’un site de baignade protégé.

#sormiou : 38 200 ; #marseille : 8 012 100 publications / #cassis : 730 400 publications @parc_national_des_calanques / @choosemarseille

6. Utah Beach, Sainte-Marie-du-Mont

Deuxième plage normande la plus instagrammée, elle fait également partie des sites incontournables des plages du débarquement de 1944. Située entre Sainte-Marie-du-Mont et Quinéville, on y trouve un musée très apprécié des vacanciers mais également de nombreuses activités nautiques, ainsi que des chars à voile et des courses de chevaux sur le sable. Idéale pour la pêche à pied, elle fait le bonheur de toutes les familles en vacances en Normandie et ne se trouve qu’à quelques pas d’une belle réserve naturelle.

#utahbeach : 37 500 ; #manche : 281 200 publications @manchetourisme

7. Plage de Nonza, Nonza

Immortalisée plus de 30 000 fois sur Instagram, la plage de galets gris et de sable noir de Nonza, au cœurdu cap Corse, intrigue et fascine les vacanciers. Depuis les hauteurs, on peut admirer le panorama sur les contrastes incroyables entre la couleur sombre de son sable, le turquoise intense de ses eaux et le joli vert du maquis corse. Envie d’une idée photo originale ? Il ne faut pas hésiter à descendre les 500 marches jusqu’à cette plage afin d’y laisser un message à l’aide de galets plus clairs : effet garanti une fois de retour en haut !

#nonza : 32 700 ; #capcorse : 110 400 publications @capcorsetourisme

8. Plage de Saleccia, Santo-Pietro-di-Tenda

Au sein du désert des Agriate, site naturel incontournable de tout séjour en Haute-Corse, la plage de Saleccia s’étend sur plusd’un kilomètrelelongdescôtesetfaitpartiedesendroitslesplusphotogéniquesdel’île !Extrêmementpopulairepour la qualité de ses eaux limpides et d’un bleu sans pareil, il faut s’y rendre à pied, en 4×4 ou en bateau pour pouvoir apprécier un panorama d’une tranquillité rare sur l’île de Beauté, notamment en été. En la rejoignant par les sentiers depuis Saint-Florent, sa voisine, la plage du Lotu, vaut également le détour.

#saleccia : 22 100 ; #saintflorent : 49 300 publications @saintflorentnebbiu.tourisme

9. Plage d’Étretat, Étretat

Située au pied des mythiques falaises d’Étretat, cette jolie plage de galets ronds offre une jolie vue sur ces paysages emblématiques de la Seine-Maritime. Petit paradis des familles en Normandie, elle est idéale pour une pause rafraîchissante dans les eaux de la Manche après une belle balade. Elle est également longée par la promenade du front de mer, qui est un spot idéal pour une photo avec un décor de carte postale en toile de fond !

#etretatbeach : 21 200 ; #etretat : 372 400 publications @lehavre_etretat_tourisme

10. Plage de Pampelonne, Ramatuelle

Paradis de la jet-set et de la fête, la plage de Pampelonne est l’un des joyaux du golfe de Saint-Tropez. Très appréciée pour ses eaux turquoise limpides, elle comporte de nombreuses plages privées d’exception, idéales pour partager un verre entre amis, savourer quelques spécialités de la Côte d’Azur et se prélasser au soleil tout au long de la journée. Cocktails, transats, excursions en bateau dans la baie…Instagram regorge d’idées d’activités le long de cette étendue de sable blanc !

#pampelonnebeach : 17 200 ; #ramatuelle : 147 400 publications / #sainttropez : 1 336 600 publications @destinationramatuelle / @sainttropeztourisme