Ne ratez pas les entretiens d’Inxauseta le 27 août à Bunus

Les prochains Entretiens d’Inxauseta démarreront à Bunus le 27 août 2017 à 10 heures. Le point sur le programme …

Dans un contexte où le premier parti de France est l’abstention, LES ENTRETIENS D’INXAUSETA ont pour objectif, à 8 mois de l’élection présidentielle, d’approfondir la réflexion sur la question de l’habitat. En invitant les responsables politiques à venir en débattre, ils affichent l’ambition que ce sujet, qui est au cœur de la qualité de vie de nos concitoyens, soit pour la première fois central dans les propositions politiques. Par ici, le programme …

9h Ouverture

Jean-Luc BERHO, Président du comité d’organisation. Éric ITHURALDE, Maire de Bunus. Jean-René ETCHEGARAY, Président de l’agglomération Pays Basque

Évolution des attentes des habitants et qualité de l’habitat en france

Catherine SABBAH, Déléguée générale de l’Institut des Hautes Études pour l’Action dans le Logement (IDHEAL). › François LECLERCQ, Architecte-urbaniste.

Après un an de pandémie, les attentes des habitants des villes ont évolué, exacerbées par les confinements et par le télétravail. Elles questionnent la qualité de l’habitat mais aussi la densité, les formes urbaines et les services accessibles. À partir de l’étude conduite par IDHEAL et des premières conclusions du rapport Girometti/Leclercq sur la qualité de la production : quelles sont ces nouvelles attentes ? Sont-elles compatibles avec l’impérieuse nécessité d’agir pour le climat et l’environnement ? Peut-on « produire local » en matière d’habitat ?

Animateur : Cyrille POY, Chargé de cours à l’Université du Havre, ancien journaliste. Rapporteure : Audrey CHARLUET, Architecte-urbaniste.

L’habitat, outil de réduction des inégalités territoriales et sociétales

Jean-Claude DRIANT, Professeur à l’École d’urbanisme de Paris. › Pierre MADEC, Économiste, OFCE.

Le désengagement de l’Etat en matière de politique de l’habitat creuse le déficit de construction, affecte le pouvoir d’achat, accentue les inégalités pour l’accès et le maintien dans le logement et aggrave la fragmentation territoriale. Quel est l’état des lieux ? Comment la politique de l’habitat peut-elle contribuer à lutter contre les inégalités et la fragmentation de la société ?

Animateur : Éric TRÉGUIER, Journaliste, Challenges. Rapporteure : Anne-Laure DAVID, Administratrice territoriale

Intelligence artificielle : réussir la mutation technologique

David Gruson, Directeur du Programme Santé du Groupe Jouve, Fondateur d’Ethik-IA. › Claire GUIDI, Chargée de mission auprès du Président de la Fédération Française du Bâtiment.

L’intelligence artificielle se diffuse de plus en plus dans le domaine du logement. Des cas d’usage diversifiés émergent et se retrouvent désormais dans un très grand nombre de pratiques du quotidien. Un rapport de la Fédération Française du Bâtiment sur ce sujet met en exergue la nécessité de se préparer à la « BatTech ».

Dans le secteur de la santé, les avancées de l’IA ont été rapides et la question des modalités de régulation font l’objet d’une réflexion autour de la « garantie humaine ». À la lumière des enseignements du secteur de la santé, comment s’ouvrir aux innovations permises par l’IA tout en garantissant une régulation des enjeux éthiques associés ? Comment accompagner et maîtriser cette révolution technologique ?

Animateur : Pierre SABATHIÉ, Rédacteur en chef, Sud-Ouest. Rapporteur : François ROCHON, Urbaniste.

12H30 pique-nique

14h Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Transition énergétique, chargée du Logement.

Présidentielle 2022 : plaçons l’habitat au cœur du projet politique

Xavier BERTRAND, ancien Ministre, Président du Conseil régional des Hauts-de-France.

Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, Europe Écologie Les Verts.

Jean LASSALLE, Député, Président de Résistons.

Isabelle LE CALLENEC, Maire de Vitré, Conseillère régionale, Les Républicains.

Fabien ROUSSEL, Député, Secrétaire général du Parti Communiste Français.

Au cours d’un débat animé par Benoît Barbedette, rédacteur en chef, News Tank Cities, Catherine Bocquet, rédactrice en chef, Immoweek et Pierre Chevillard, rédacteur en chef, De particulier à particulier, les personnalités politiques répondront aux questions des journalistes et du public des Entretiens, sur les thèmes issus des réflexions de la matinée et sur les propositions des responsables professionnels des divers secteurs de l’habitat : Pascal BOULANGER, président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, Nadia BOUYER, directrice générale d’Action Logement, Jacques CHANUT, président de la SMA BTP, Emmanuelle COSSE, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, François RIEUSSEC, président de l’Union nationale des Aménageurs, Christophe ROBERT, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.