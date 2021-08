Coworking : Messi vous pouvez travailler au Parc des Princes !

WeWork, le spot de coworking trendy pour créateurs et entrepreneurs !

WOJO et le Paris Saint-Germain ouvrent un espace de coworking éphémère au Parc des Princes du 6 au 9 septembre 2021. Une occasion unique pour les travailleurs nomades de profiter, le temps d’une journée, d’un cadre de travail inédit avec vue imprenable sur le stade et d’un déjeuner en bord de pelouse.

L’évolution des modes de travail associée à l’essor du télétravail conduisent de nombreux salariés à envisager de nouvelles solutions plus flexibles et durables, hors du domicile, dans un environnement adapté et propice au lien social.

Pour la première fois, le mythique stade du Paris Saint-Germain verra une partie de ses loges et tribunes transformées en bureaux et salles de réunion. En effet, WOJO, le leader des bureaux et espaces de travail flexibles de Accor, investit le Parc des Princes du 6 au 9 septembre 2021, pour créer un espace de coworking éphémère inédit !

Ainsi, pendant une semaine, les travailleurs nomades pourront profiter d’un cadre de travail inédit à Paris !

Une vue imprenable sur le stade

Plusieurs espaces du stade du Parc des Princes, situé au cœur du 16e arrondissement de Paris, seront complètement transformés en lieu de travail partagé, avec tout le confort d’un espace WOJO traditionnel. Le salon Haussmann, avec sa vue imprenable sur le stade, proposera deux espaces pour répondre aux besoins de tous : un espace coworking animé avec un coin snacking et un espace coworking calme pour travailler en toute tranquillité.

Des salles de réunion et des bureaux privatifs, également avec vue sur le stade et ouverts à tous sur réservation à la demi-journée seront également aménagés.

La tribune presse, avec sa vue à 180° sur le stade sera par ailleurs accessible pour travailler en plein air.

Un mobilier ergonomique, design, adapté au travail et dotés d’une connexion wifi sécurisée

Comme dans tous les WOJO, les bureaux éphémères du Parc des Princes seront équipés de mobilier ergonomique, design, adapté au travail et dotés d’une connexion wifi sécurisée. Des services et animations complémentaires seront également proposés aux coworkers : une visite guidée du Parc des Princes, un food-truck pour se restaurer en bord pelouse, des réductions dans la boutique PSG Megastore, etc.

Accessible à la journée, de 9h à 19h

Mis en place dans le cadre du partenariat entre le Paris Saint-Germain et ALL – Accor Live Limitless, ce coworking éphémère WOJO au Parc des Princes aura l’avantage d’être accessible à la journée, de 9h à 19h.

Pour un tarif unique de 24€ par personne, les travailleurs pourront bénéficier d’une expérience de travail unique comprenant :

Une journée de coworking au Parc des Princes avec petit-déjeuner et déjeuner inclus,

Une visite guidée du Parc des Princes,

Une remise à la boutique du PSG Megastore,

Un cadeau siglé WOJO x Paris Saint-Germain.

Comme dans l’ensemble de ses espaces, WOJO accueillera les coworkers en toute sécurité et dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciation…).

L’accès se fait à la journée et sur inscription sur wojo.com, au tarif de 24€ TTC.