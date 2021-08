Découvrez la programmation des Assises de l’Immobilier

La troisième édition des Assises de l’Immobilier aura lieu le Mercredi 13 octobre 2021 de 8h30 à 15h30 à l’arsenal de METZ. Découvrez le programme détaillé de la journée !

Un rendez-vous basé sur l’échange et le partage

Pour cette troisième édition des assises de l’immobilier à Metz, l’évènement prend une dimension d’envergure et un rayonnement national. Sept pôles d’animations parmi lesquels quatre espaces scéniques animés par les médias de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle, vont permettre aux professionnels du secteur de l’immobilier de bénéficier d’une journée d’échanges et de partages unique en France.

Sur scènes se succèdent les dirigeants des plus grands réseaux Français, les élus de notre territoire mosellan, des économistes, des universitaires …

Dans le public des professionnels venus de toute la France, des adhérents du fichier AMEPI, des adhérents de la FNAIM et d’autres syndicats professionnels, des agents immobiliers franchisés et indépendants, leurs équipes aux statuts salariés ou agents commerciaux, des étudiants en immobilier, des enseignants de l’université de LORRAINE et de CCI formation, la titulaire de notre CHAIRE EREM, des banquiers, des notaires, et des professionnels des secteurs d’activités qui gravitent autour des métiers de l’immobilier.

Un évènement novateur animé autour de sept espaces dynamiques

Un espace scénique « métier » dans la salle de l’esplanade animé par Sylvain LEVY-VALENSI de radio-immo, permet à 350 participants d’assister aux débats d’actualité et des enjeux liés à notre profession.

Un espace scénique « territoire » dans la salle du gouverneur animé par Jérôme BERGEROT de la télévision locale via Moselle, permet à 200 participants d’assister aux débats liés à l’avenir de notre territoire.

Un espace scénique « face à face » dans le hall de la grande salle animé par Christian MOREL du groupe de presse écrite EBRA, permet au public du hall d’écouter deux débatteurs, en contradiction d’idées sur des sujets d’actualité.

Un espace scénique « Interview portrait » dans le grand hall de la salle animé par Stéphane GETTO du journal la semaine, permet aux participants de découvrir individuellement nos prestigieux invités.

Une retransmission vidéo des espaces scéniques sera diffusée à l’issue de l’évènement sur le site des assises et les réseaux sociaux.

Un « espace Business » privatif, accessible à tous les participants sur réservation permet aux professionnels présents de bénéficier de lieux pour se rencontrer et échanger sereinement.

Un espace « salon des partenaires » est ouvert au cœur de l’évènement dans le hall de la grande salle tout au long de la journée.

Un espace « restauration » est disponible tout au long de la journée, afin que les professionnels puissent se restaurer dans la salle de l’orangerie.

Programmation de l’espace scénique « métier »

Ouverture des assises – 8h50 : François GROSDIDIER (maire de Metz), Jean-Marc TORROLLION (Président FNAIM National), Cédric LAVAUD (Président FNAIM Moselle et AMEPI National), Laurence MULLER CREHANGE (Présidente AMEPI Metz), Jérôme JUBEAUX (président AMEPI Thionville)

Plateau 1 – 09h10 : L’actualité immobilière en 40 minutes

Invités : François GAGNON (Président ERA Europe), Jean-Marc TORROLLION (président FNAIM national), Jessy JULIEN (Directeur commercial CAFPI France)

Plateau 2 – 10h00 : Le verdissement du logement, un frein ou un accélérateur ? Nouveau DPE, rénovation énergétique, RT 2020, loi climat et résilience

Invités : Brice CARDI (président l’Adresse France), Stéphane FRITZ (président Guy Hoquet France), ), Pascale SCHUTZING (Etudiante en master 2 Management et Développement de Patrimoines)

Plateau 3 – 11h00 : La démultiplication des modèles économiques dans l’intermédiation immobilière (réseaux mandataires, plateformes en ligne, modèles hybrides) permet-t-elle de répondre aux nouveaux usages et des attentes des clients ?

Invités : Laurent VIMONT (président Century 21 France), Julien SAVELLI (président délégué de la FNAIM, agent immobilier Keller WILLIAM), François MOERLEN (président délégué de la FNAIM, agent immobilier d’une plateforme d’administration de biens)

Invités : Nicolas BOUZOU (économiste), Laurent CAZELLES (directeur général du crédit agricole de Lorraine), Fana DISTLER (Universitaire, titulaire de la CHAIRE EREM)

Plateau 5 – 13h00 : Quelle est la valeur du fonds de commerce de nos agences immobilières ? Comment faire pour la booster ?

Invités : Jean-David LEPINEUX (fondateur Opinion System), Olivier ALONSO (Président NESTENN France), Jacques BIGAND (président Gercop)

Plateau 6 – 14h00 : la transformation de nos métiers : ubérisation, intelligence artificielle, DATA, blockchain

Invités : Olivier BUGETTE (PDG la Boîte Immo), Yann JEHANNO (président LAFORET France), David BENBASSAT (Directeur général Bien ici), Emmanuel ZACHAYUS (directeur commercial Quadral)

Programmation de l’espace scénique « territoire »

Plateau 1 – 9h20 : La Moselle, un territoire transfrontalier : quels sont les impacts pour le marché immobilier, pour notre économie

Invités : Julien FREYBURGER (Vice-président du Conseil Départemental de la Moselle), Fabrice GENTER (PDG groupe DUMUR et président CCI de la Moselle), Jérôme JUBEAUX (Président AMEPI Thionville)

Plateau 2 – 10h10 : Metz Métropole : enjeux d’avenir et prospective

Invités : Cédric GOUTH (Maire de WOIPPY), Christophe THIRIET (Président de l’union des métiers et des industries, Cédric LAVAUD (Président FNAIM Moselle et AMEPI National)

Plateau 3 – 11h10 : L’urbanisme et ses évolutions pour Metz Métropole : les causes et les conséquences de la mise en place du PLUi

Invités : Henri HASSER (Vice-président Metz Métropole en charge du PLUi), Régis BROUSSE (Directeur général adjoint urbanisme et environnement Metz Métropole), Georges Lucas (Agent immobilier et promoteur local)

Plateau 4 – 12h10 : Action « cœur de ville » : un dispositif pour redynamiser les centres villes

Invités : Pierre CUNY (Maire de Thionville), Carole THIL (présidente des commerçants de Thionville)

Plateau 5 – 13h10 : La mutation du commerce de centre-ville : une réalité locale ou un constat national ?

Invités : Nicolas BOUZOU (économiste), Anne DAUSSAN WEIZMAN (Adjointe au maire de Metz attractivité, commerce), Philippe GUILLAUME (Conseiller économique social et environnemental)

Programmation de l’espace scénique « face à face »

Plateau 1 – 9h30 : En quoi la délocalisation d’un établissement de santé est-il source de régulation de l’offre de soin sur un territoire ?

Invités : Gabriel GIACOMETTI (directeur du territoire Lorraine groupe ELSAN), Khalifé KHALIFE (adjoint au maire de Metz, Docteur en cardiologie)

Plateau 2 – 10h20 : Amazon à l’Eurométropole de METZ : levier ou frein pour l’économie locale ?

Invités : Thierry HORY (maire de MARLY), Jean-François PREVOT (Président de QUADRAL)

Plateau 3 – 11h20 : L’AMEPI est-elle un outil indispensable pour notre profession ? Faut-il partager ses mandats exclusifs pour l’avenir de nos agences immobilières ?

Invités : Bernard GRECH (président fondateur de l’AMEPI), Thierry BENEDIC (PDG du groupe BENEDIC)

Plateau 4 – 12h20 : La multiplication des centres commerciaux périphériques sont-ils responsables des difficultés des commerces de centre-ville ?

Invités : François GROSDIDIER (maire de Metz)

Plateau 5 – 13h20 : L’image du professionnel doit-elle être « marketée » ?

Invités : Agnès CECCARELLI (professeur ICN business school), Henry BUZY-CAZAUX (président de l’institut du management des services de l’immobilier, membre du Conseil National de l’Habitat)

Plateau 6 – 14h10 : La transformation des mobilités pour les villes moyennes et les territoires ruraux : transports collectifs, passage aux véhicules électriques, équipements de recharges privés et publics

Invités : Jean-François BUET (Past président FNAIM National)