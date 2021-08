Pluie-inondation, les 8 bons comportements en cas de pluies intenses

Chaque année, la fin de l’été marque le retour des pluies intenses sur l’arc méditerranéen. Inondations, pertes humaines et dommages matériels… Voici 8 conseils à appliquer en cas de forte pluie !

Une campagne préventive du Gouvernement

Pour la sixième année consécutive, le ministère de la Transition écologique, en lien avec le ministère de l’Intérieur, lance, du mercredi 25 août 2021 au 31 octobre 2021, sa campagne de sensibilisation et d’information « pluie-inondation » visant les populations les plus exposées aux phénomènes de pluies intenses et d’inondations.

L’information préventive est un engagement fort du Gouvernement : que chacun soit conscient des risques et adopte des comportements prudents est une nécessité qui permet aux territoires de devenir plus résilients face à ces phénomènes dangereux.

Des gestes à adopter

L’objectif de cette campagne de communication est de diffuser efficacement les 8 bons comportements à adopter en cas d’épisode pluvio-orageux intense. Ils peuvent sauver des vies :

Je m’informe.

Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements.

Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables.

Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou les ponts.

Je ne sors pas. Je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre.

Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage.

Je ne m’engage ni en voiture ni à pied.

Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité.

9,1 millions d’habitants exposés

Du fait du changement climatique, les épisodes de pluies intenses pourraient être plus fréquents et plus violents. Il est donc indispensable de s’approprier les bons comportements et d’anticiper ce risque pouvant surprendre à tout instant par sa soudaineté. Mobilisons-nous ensemble pour diffuser les bonnes pratiques et continuer à développer la culture du risque chez nos concitoyens.

15 départements particulièrement exposés aux phénomènes méditerranéens sont concernés par cette campagne : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse. Cela représente une population de 9,1 millions d’habitants.

En plus d’un dispositif dans la presse quotidienne régionale, un dispositif digital sera établi. Un hashtag est également mis en place : #PluieInondation.